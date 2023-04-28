Bu ay tek kuruş fatura ödemek yok! Tarih belli oldu: Faturanızdaki bu detayı hemen kontrol edin

Son günlerde Türkiye'deki doğal gaz kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir konu gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjdelere göre, 1 ay süreyle konutlarda kullanılan doğal gaz ücretsiz olacak. Bu müjde, Karadeniz doğal gazının işleme alınmasıyla birlikte verilmişti. Ancak pek çok kullanıcı, uygulamanın ne zaman başlayacağı ve hangi aya denk geleceği konusunda belirsizlik yaşıyordu.

1 YIL BOYUNCA 25 METREKÜP ÜCRETSİZ OLACAK





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Nisan tarihinde yaptığı açıklamalarda, doğal gaz kullanıcılarını yakından ilgilendiren iki müjde verildi. İlk müjde, mutfaklarda kullanılan gazın ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazın 25 metreküplük kısmının 1 yıl süreyle ücretsiz olacağıydı. İkinci müjde ise, bir ay süreyle konutlarda ısınma dahil doğal gazın ücretsiz olacağıydı.

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Bu müjde sonrası, pek çok kullanıcı uygulamanın ne zaman başlayacağı ve hangi aya denk geleceği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili olarak yapılan son açıklamalara göre, doğal gazın 1 ay süreyle konutlarda kullanımı ücretsiz olacak tarihler netleşti. Buna göre, 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra başlayacak olan ücretsiz fatura dönemi, 19 Mayıs tarihinde sona erecek. Yani, 20 Nisan tarihinden sonra gelen ilk doğal gaz faturası 0 TL olacak.

Bu müjde ile birlikte, pek çok doğal gaz kullanıcısı önemli bir avantaj elde edecek. Ancak, bu avantajı tam olarak kullanabilmek için, fatura tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak da oldukça önemli. Bu nedenle, doğal gaz kullanıcılarına, fatura tarihlerini yakından takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca, müjdenin detaylarına ilişkin olarak da resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.