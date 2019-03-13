Diriliş Ertuğrul Süleyman kimdir? Halit Özgür Sarı Kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, 139.bölümüyle nefes kesti. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş'te Ertuğrul Bey'in yeğeni ve Selcan Hatun'un oğlu olan Süleyman öldü.

5. sezon itibariyle diziye katılan oyuncu Halit Özgür Sarı böylece dizden ayrılmış oldu.

SÜLEYMAN GERÇEK TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Süleyman 16-17 yaşlarına gelmiş en az dedesi Süleyman Şah kadar cesur ve korkusuz bir alp olmuştur. Diriliş Ertuğrul'da tarih kitaplarından yer alan bilgilere göre Süleyman gerçek tarihte var mı yok mu bilinmiyor.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı oyunculuk eğitimlerini tamamlamak üzere olan genç ve yakışıklı bir oyuncu adayı ve modeldir. Şuanda oyuncu ve model olan Halit Özgür Sarı ile ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve tiyatro ile ilgilenmektedir. Halit Özgür Sarı Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın sinema piyasasına sunduğu yeni bir yetenektir.