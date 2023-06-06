Bu bankanın müşterileri yaşadı! Hemen telefonlarından bunu yapsınlar: 1000 TL bakiye yatırılıyor

Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bankanın son duyurusuna göre, müşterilerine 1000 TL hediye edileceği açıklandı. Şubeye gitmeden sadece Garanti Bankası müşterisi olan kişiler kampanyaya katılabilecek. Kredi kartı başvurusu yapan ve 1000 TL harcama yapan Garanti müşterileri, 1000 TL bonus kazanma fırsatına sahip olacak.



KAMPANYA DETAYLARI

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre, banka müşterilerine çeşitli avantajlar sunmak amacıyla bir kampanya duyuruldu. Bu kampanya kapsamında, 1-30 Haziran tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indiren ve ilk defa Garanti BBVA müşterisi olanlar ile Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan müşteriler, kartlarıyla 20 Temmuz'a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri harcamalarda 1000 TL bonus kazanma fırsatına sahip olacaklar.

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Benzer şekilde, 1-31 Mayıs tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indiren ve ilk defa Garanti BBVA müşterisi olanlar ile Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan müşteriler, kartlarıyla 20 Haziran'a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri harcamalarda 1000 TL bonus kazanabilecekler.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapmaları gerekmektedir. Ancak Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kartları kampanyaya dahil edilmemektedir. Personel kartları da kampanyaya dahil değildir.

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Sanal kartlar ise kampanyaya dahil olan kartlar arasında yer almaktadır. Kazanılan bonuslar en çok kazanım sağlanan karta yüklenecektir. Kazanılan bonuslar belirli tarihler arasında kullanılabilecek olup kullanılmayan bonuslar belirli bir tarihte geri alınacaktır.

Kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 1000 TL bonus kazanabilecektir. Kampanya kapsamına düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları dahil edilmemektedir. İnternet üzerinden yapılan harcamalar ise kampanya kapsamında değerlendirilirken, internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmemektedir.

Bu kampanya ile Garanti Bankası müşterileri, yaptıkları harcamalardan daha fazla fayda elde ederek 1000 TL bonus kazanma şansını yakalayacaklar.

Garanti Bankası'nın politikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, etik değerlere uyum, finansal güvenilirlik ve sürdürülebilirlik üzerine kurulmuştur. Banka, şeffaf, adil ve güvenilir bir şekilde faaliyet göstermeyi hedefler.





Garanti Bankası'nın politikaları aşağıdaki temel prensipleri içermektedir:

Müşteri Odaklılık: Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşterilerin finansal ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Müşteri taleplerini dikkate alarak, onlara en iyi bankacılık deneyimini yaşatmayı hedefler.

Etik Değerler: Etik ve dürüstlük ilkelerine uygun davranışlar sergiler. İş etiği standartlarına ve yasalara tam uyum sağlar. Müşteri gizliliğini korur ve kişisel verilerin güvenliğini sağlar.

Finansal Güvenilirlik: Bankanın sağlam bir finansal yapıya sahip olması ve müşterilerin finansal güvenliğini sağlaması öncelikli hedeflerinden biridir. Risk yönetimi ve denetim süreçlerini etkin bir şekilde uygular.

Sürdürülebilirlik: Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini benimser. Toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarını gözetirken, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekler.

Garanti Bankası, yenilikçi çözümler sunarak bankacılık sektöründe liderlik rolünü sürdürmek ve müşterilerine değer katmak amacıyla çalışır. Bu politikalar doğrultusunda, güvenilir bir finansal kurum olarak müşteri odaklı hizmet sunmayı ve topluma katkıda bulunmayı hedefler.