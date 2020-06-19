Bu belirtiler ALS hastalığının habercisi olabilir

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ALS'de erken teşhisin; hem hastanın yaşam kalitesini arttırdığını, hem de ömür süresini uzattığını söyledi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, "21 Haziran Dünya ALS Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, ALS'de erken teşhisin; hem hastanın yaşam kalitesini arttırdığını, hem de ömür süresini uzattığını belirtti.

İlerleyici bir hastalık olan ALS'nin tüm yaşlarda görülmekle birlikte, 40 ile 60 yaş aralığında daha sık rastlandığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, "Motor nöron hastalığı olarak da bilinen ALS, beyin ve omurilikteki motor sinir nöronlarının zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan, ilerleyici bir hastalıktır. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülen ALS hastalığının nedenleri arasında yüzde 10-15 oranlarında genetik faktörler var, fakat nedeni tam olarak bilinmemektedir. ALS'nin kesin bir tedavisi yok, sadece Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onay verdiği bir ilaç bulunuyor. İlacın, hastalığı yavaşlatıcı ve ömür süresi üzerine de pozitif etki gösterdiği biliniyor. Hastalığın erken teşhisi ve teşhis sonrası erken tedaviye başlanması; hem hastanın yaşam kalitesini arttırıyor, hem de ömür süresini uzatıyor" dedi.

ALS hastalığının en sık belirtilerinden söz eden Uzm. Dr. Atilla Kara, "Kas güçsüzlüğü, kol ve/veya bacaklarda güçsüzlük, yürürken tökezleme, konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü, ALS hastalarında görülen en temel belirtilerdir. Eğer, vücutta yaygın bir seğirme ve güçsüzlük varsa, nörolojik muayene büyük önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA