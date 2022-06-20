Bu bilgiler en çok kadınların hoşuna gidecek! Uyumadan önce 1 kase tarçınlı yoğurt yerseniz... Yoğurdun sağlığı faydalarını bilmeyen yoktur. Ancak yoğurdu sade olarak tüketmek istemeyenler içerisine meyveler veya yulaf gibi besinler ekleyerek tüketmeyi tercih ediyor. Yoğurda eklenecek olan baharatların başında gelen tarçın ise, tüketilmesi halinde özellikle kadın sağlığı için çok büyük etki edecek. İşte tarçınlı yoğurdun faydaları...

1 9 Yoğurt ve tarçın kombinasyonu birlikte tüketildiği zaman vajinal Ph'ı düzenleyerek, bakterilere ve bakterilerin oluşmasını engeller. Vajinada meydana gelebilecek olan enfeksiyonlar için düzenli olarak tarçınlı yoğurt tüketmek enfeksiyonlar için yardımcı olacaktır.