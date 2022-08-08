Bu bilgileri nereden aldı? Kılıçdaroğlu oy kullanacak yabancı kişilerin sayısını verdi! " Yüksek bir rakam yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu. Mengi'nin Suriyeli, Afgan, Pakistanlı kişilere vatandaşlık verildiği yönünde haberleri anımsatarak sorduğu," Seçimde çok büyük bir yabancı kitlesi oy kullanırsa ne olacak?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu beklenmedik ifadeler kullandı.

"400 - 500 BİN GİBİ BİR RAKAM YOK"

Kılıçdaroğlu bu konuda," Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız." ifadelerini kullandı.

BİLGİLERİ NEREDEN ALDI?

Kılıçdaroğlu'nun ellerindeki seçmen bilgilerinin Yüksek Seçim Kurulunun elinde bile olmadığını ifade etmesinin yanı sıra oy kullanacak kişilerin sayısı hakkında bilgi vermesi dikkat çekti. Bu durum "Bu bilgileri nereden aldı?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

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