Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağmur, yoğun kar... İşte Meteoroloji 5 Mart Cuma hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mart günlük hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yapılan 5 Mart günlük hava durumu değerlendirmelerine göre haftanın son iş gününde bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE CIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
Kar yağışının bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte il il 5 Mart Cuma hava durumu...
MARMARA
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, zamanla az bulutlu