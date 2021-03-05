Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağmur, yoğun kar... İşte Meteoroloji 5 Mart Cuma hava durumu raporu

Meteoroloji'den yapılan 5 Mart günlük hava durumu değerlendirmelerine göre haftanın son iş gününde bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE CIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Kar yağışının bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte il il 5 Mart Cuma hava durumu...

MARMARA

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, zamanla az bulutlu