Bu çanta iyilik için

ÜNLÜ tasarımcı Raşit Bağzıbağlı, CarrefourSA ile Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasında yedi yıldır devam eden iş birliği için "Bi" Çanta İyilik" projesine imza attı. Bağzıbağlı'nın tasarladığı bez çantalar, ilk etapta İstanbul'daki 15 CarrefourSA marketinde satışa sunulacak ve elde edilen tüm gelir TİDER'e aktarılacak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasında süregelen iş birliği kapsamında ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan çantalar satışa sunuldu.

'Bi" Çanta İyilik" sloganıyla satışa sunulan bez çantalar, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı'nın katılımıyla Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper'de tanıtıldı. İstanbul genelindeki toplam 15 markette satışa çıkan bez çantalardan elde edilecek gelir TİDER'e aktarılacak.

"MÜŞTERİLERİMİZİ ÇEVRECİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bu proje ile aynı anda 2 farklı sosyal sorumluluk görevini yürütmeyi amaçladıklarını ifade eden CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Birincisi, bu bez çantalar tamamen çevreye duyarlı, defalarca kullanmaya müsait ve oldukça kullanışlı. Dolayısıyla tüm müşterilerimizi artık bu çevreci dünyanın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Naylon poşet kullanımından uzaklaşmamız lazım. İkinci kısmı ise, bu çantaların dizaynını ünlü modacımız Raşit Bağzıbağlı yaptı. Bütün geliri TİDER'e bağışlayacağız. Raşit Bey de burada bir hayır işine imza atarak kendi inisiyatifiyle yaptı. Önümüzdeki aylarda yüz binlerce liralık bir gelir bekliyoruz" dedi.

1 GÜNDE TASARLADI

Bu sürecin çok keyifli geçtiğini kaydeden modacı Raşit Bağzıbağlı, "Bu teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim, "Bu işi ben yapmak istiyorum, lütfen başkasıyla konuşmayın" dedim. Onlar da bana projeyi heyecanla teslim etti sağ olsunlar. Kadınların çok rahatlıkla kullanabileceği bir çanta olduğunu düşünüyorum. Çünkü üzerinde çok fazla logo yok. Teklif bana gelir gelmez ne çizeceğimi biliyordum, bir günde de çizdim zaten. İşim bu olduğu için çizmek kolaydı. Ama tabi ki işin içine onaylanma süreci, çantanın boyu, sapı, rengi gibi detaylar girince onlar biraz daha uzun sürdü diyebilirim. Ama ortaya çıkan iş çok güzel oldu. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

"BİZ GIDA BANKACILIĞI YAPIYORUZ"

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ise konuyla alakalı şöyle konuştu:

"Derneğimiz kurulduğundan beri CarrefourSA bizim en büyük destekçimiz oldu. Bildiğiniz gibi biz gıda bankacılığı yapıyoruz. Yani, israftan kurtardığımız gıda ürünlerini, temizlik ve hijyen ürünlerini, giysileri marketlerle ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yine büyük gıda üreticileri ve toptancılarla da çalışmaya devam ediyoruz. Çok sevgili dostumuz Raşit Bağzıbağlı, güzel çantalar tasarladı ve CarrefourSA'larda satışa çıktı. Plastik tüketiminin artık azaltılması gerekiyor, bu proje ile bunun da altını çizmek istiyoruz. Çünkü bunun zararları artık çok ciddi boyuta geldi."

'Bi" Çanta İyilik" projesi kapsamındaki bez çantalara İçerenköy Hiper, Acıbadem Hiper, MaltepePark Hiper, Merter Hiper, Beylikdüzü MarmaraPark Hiper, Fulya Hiper, Metropol İstanbul Hiper, İstinye Hiper, Bayrampaşa Forum İstanbul Hiper, Beşiktaş Gurme, Selamiçeşme Gurme, Anadoluhisarı Gurme, Florya Flyinn Gurme, Kemerburgaz Gurme ve Ortaköy Gurme marketlerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA