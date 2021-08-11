Bu cesareti nereden buluyorlar! Antalya Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler

Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemi Afgan ve Suriye uyruklu göçmenlerin durumu. Suriye'de meydana gelen iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen ancak özel gün ve bayramlarda ülkelerine giden Suriyeliler tepki çekerken bu kez Afganistan'da Taliban'ın katliamlarını öne sürerek kadın ve çocuk olmayan Afgan uyruklu kişiler kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışıyor. Bazıları güvenlik güçleri tarafından yakalanırken bazıları ise kaçak yollarla ülkeye girmeyi başarıyor.

BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİLER

Bu kişilerden ikisi Antalya'nın Alanya ilçesinde tepki çeken bir harekette bulundu. Sosyal medyada viral olan videoda iki Afgan uyruklu kişi Afganistan bayrağını göndere çekerken görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Söz konusu videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- Ne şamın şekeri ne arabın yüzü derken. Arap doldurdular. Şimdi de aynı fabrika imalatı gibi tipleri aynı şekli bozuk kalitesiz Afgan safrası sınırlarımızdan sel oldu akıyor. Bizi kasıtlı olarak boğuyorlar.

- Suriyelilerin gidip dönmelerine iç işleri bakanlığı izin verdiğini açıkladı ya bunlara bu cürreti kim veriyor?

- Hayatımda bir kez bile Antalya’ya gidip denize girmedim Türk genci olarak.

- Bizim vatandaş napmış film gibi izlemiş .Hep diyorum biz uykuda falan değiliz biz umarsızız bana dokunamayan yılan... gelir böyle sokar işte

- Bizim vatandaşlar ancak omuz omuza bu toparlakları kazanmak için savaşmış kürtlere ahkam keserek sen kürtsün sen türksün diyerek ve insanları provakasyona getirerek birbirine düşman olan ahmaklar var.

- Yetkililer yetkisiz kalmasın. Lütfen müdahil olun. Sınır dışı edilsin. Durum vahim her yer kanıyor

- Kendi ülkemizin sınırları içinde mültecilerle savaşacaz bu gidişle.

- Sevsinler onların milliyetçiliklerini, topukları bi yerlerine değerek kaçıyorlar ülkelerinden

- İpini koparan da bizim gidemediğimiz sahillerde..

- Bu hadsizlik nedir sayın bakanlığım bizim ülkemizde böyle bayrak asmakta nedir.

Lütfen bu şahısların bulunup sınır dışı edilmesini istiyoruz.

- Çok milliyetçiler çok. Gitsin kendi ülkesinde dalgalandırsın bayrağını.

- Şaşırdık mı tabii ki de hayır. Kimse kusura bakmasın maksimum 10 senemiz var sonrası tabii ki de İran.

- Bu halkı sabrını geriyorlar bile bile gösteriyorlar ,pis oyunlar bunlar , ölüyü fazla yıkama boku çıkar derler ,bakalım ne olacak?

- İki tane primat kılıklı tip bayrak asıyor ve bir Allah'ın kulu da kalkıp tepki vermiyor. Bravo bize. Biz her boku hak ediyoruz yakında kendi ülkemizde mülteci olacağız bu gidişle.

-Bu gün bayrağı buraya diken yarın kapının önüne diker böyle andaval andaval bakarız bunları bu ülkeden def etmeden bize rahat yok nerde polis nerde asker vatan toprağında başka bir milletin bayrağı çekiliyo göklere bu kadar mı aciz kaldınız.