Bu çileğin fiyatı altınla yarışıyor! Nadir bulunan bu meyvenin fiyatı dudak uçuklatıyor!

'Noluyo Ya?'nın sevilen çifti Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı'dan üzen haber! 'Bana neler yazdılar' diyerek eşini savunmuştu!

Uykuda mesajlaşma nedir, neden olur? Nasıl bir tedavi uygulanmalıdır?