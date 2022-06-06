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  3. Bu çileğin fiyatı altınla yarışıyor! Nadir bulunan bu meyvenin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Bu çileğin fiyatı altınla yarışıyor! Nadir bulunan bu meyvenin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Nadir bulunan meyvelerden olan dağ çileğinin fiyatı adeta altınla yarışıyor. Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor.

Bu çileğin fiyatı altınla yarışıyor! Nadir bulunan bu meyvenin fiyatı dudak uçuklatıyor! 116

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, kendiliğinden yetişen dağ çilekleri toplanmaya başlandı.