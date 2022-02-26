"Bu coğrafyanın insanında ciddi bir ahlak sıkıntısı var" Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: "Ukrayna'daki manitaları sınırdan almaya gidiyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçı devletlerin çağrısı üzerine Ukrayna'ya operasyon başlattı. Rus savaş uçakları ülkedeki birçok yeri bombaladı, kara kuvvetleri de Ukraynalı askerlerle sıcak çatışmaya girdi. Ayrıca şehir merkezlerine inen tanklar araçların ezerek üzerinden geçerken çatışmalar ve bombalardan kaçan siviller, ülkeyi terk etmeye başladı.

İNSANLIĞI SORGULLATTILAR

Bunun yanında ülkesini terk etmeyenler de metro istasyonları ve sığınaklara sığındı. Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonlarını kınarken sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video insanlığı sorgulattı.

TEPKİ ÇEKEN VİDEO

Lüks model araçları olan bir grup erkeğin bir akaryakıt istasyonunun da toplandığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin gösterildiği videoda yer alan "Ukrayna'daki manitaları sınırdan almaya gidiyoruz" ifadesi ise sosyal medyada tepki çekti.

VİDEOYU İZLEYENLER AĞIZLARINA NE GELİRSE SÖYLEDİ

Söz konusu videoya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Zengin babaları sayesinde, lüks arabalarla, gündelik sevgili değiştiren, aşkı ve sevdayı iki öpücük zannedenlere kızıyorum. Kızdığım gibide acıyorum...

-Bunlar yüzünden ne sevginin anlamı kaldı , nede erkekliğimizin onuru...

- İğrençlik ne kadar ileri gidebilir dediğiniz görüntülerin bizden çıkması üzücü, sinir bozucu… Türkler bu değildir, her zaman mazlumun yanında dünyanın aydınlık yüzünü temsil ederler, etmeliler…

- Bu coğrafyanın insanlarının tamamında bir sıkıntı var.

- Bu işin mizahı kadar leş bir şey olamaz.

-Eskiden dünyanın en iyi mizahını Türkler yapar derdim taa ki bu olaylara kadar. Midem bulanıyor artık olaylardan sonra.

- Bizim ülkenin erkeğinde değil insanında bir sıkıntı var. Savaş mağduru kadın ve çocuklar eğer bizim ülkemize sığınırsa onlar bizim namusumuz sorumluluğumuz dur. Suriyeliler konusunda da toplum aynı fikirde.

- İki gün sonra savaş kapımıza dayansa bunlar analarını satar lüks arabalarıyla kaçarlar. Erkeklik bunlarda gırla çünkü.

- Onlarda sizi bekliyordu zaten adamlar savaşta, vatanlarını koruyorlar siz de hala karı kız derdindesiniz kendimizi rezil ediyorsunuz anladık bari Türkiye’yi rezil etmeyin yeter.

- Genel olarak bu coğrafyanın insanında ciddi bir ahlak sıkıntısı var.

- Ülkenin genelinde var ahlâk sorunu. Kadını erkeği yok bu işin. Gözler önünde doğruyu kuytuda yanlısı yaparız.

- Gidişiniz olsun da ,dönüşünüz kör kurşunlara isabet etsin!!!!

- Yaş ortalaması ve milyonluk arabalara bakınca son dönem zenginlerinin çocukları olduğu belli. Yazık!

- Şimdi bunlarla düzgün bir vatandaşın oyu nasıl bir olsun ?