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Bu da bidonlu kızak

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bir grup çocuk, yarı yıl tatilini fırsat bilerek karı eğlenceye dönüştürdü.

Bu da bidonlu kızak

Siirt'te çocuklar, su bidonlarıyla kaymanın tadını çıkardı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bir grup çocuk, yarı yıl tatilini fırsat bilerek karı eğlenceye dönüştürdü. Çocukların kestikleri bidonlarla kayması güzel görüntülere neden oldu. Çocuklar kestikleri bidonların içine minder yerleştirerek yokuş aşağı kayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Çocukların bidonla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Bu da bidonlu kızak

Bu da bidonlu kızak

Kaynak: İHA



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