Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’

Kütahya'nın Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması" düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’

Kütahya'nın Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması" düzenlendi.

Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı çerçevesinde düzenlenen yarışmaya Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli, Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

7 yarışmacının peynirlerinin yarıştığı yarışmada Jüri üyeleri en lezzetli keçi peynirini belirlemekte zorlanırken, yarışma sonunda birinci Eskigediz beldesinden Halil Karakoyun, ikinci Emet Belediyesi, üçüncü ise Üzümlü köyünden Ayşe Tekin oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödül olarak akıllı saat hediye edildi.

Öte yandan En Lezzetli Keçi Peyniri yarışmasında ikincilik elde eden Emet Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle keçi peyniri üretimi başlatmış ve bin 300 keçi dağıtımı gerçekleştirmişti. Şimdiler de ise proje çerçevesinde mandıra yapım aşamasına geçilirken, mandıranın makineleri ilçeye geldi. Mandıra kurulumu ile Emet Belediyesi keçi peynirinin seri üretime geçmesini ve markalaştırılmasını hedefliyor.

Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’

Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’

Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’

Bu da ’En Lezzetli Keçi Peyniri Yarışması’

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri için dev yatırım
Kayseri için dev yatırım
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!