Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi! Teknofest'in yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete verecek

6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerine tartışmalı bir proje daha ekledi. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda her yıl Teknofest'in de gerçekleştiği Atatürk Havalimanına yapılacak millet bahçesi projesini iptal edip bölgeye uzay ve havacılık üssü yapmayı planladığını bu konuda Amerikalı bir şirketle görüştüğünü ifade etti. Bu projeye tepkiler gecikmedi.

YAYINLAMA
Google News

6'lı masa koalisyon cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'yla ilgili bir video paylaştı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Atatürk Havalimanı' başlıklı bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını açıklamasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merhaba sevgili halkım. Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir meselem var. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu; Atatürk Havalimanı. Bu havalimanını birçoğumuz; yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Yeşilköy’ün kökleri 1912’de kurulan Tayyare Mektebi'ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları; Vecihi Hürkuş’lar, Ahmet Ali Çelikten’ler, Mehmet Fazıl Bey’ler ve daha niceleri hep Yeşilköy Tayyare Mektebi’nde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları o insanların yetiştikleri okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan Hava Kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler, öyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasbet"

"Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş"

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerinin ardından Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar'dan bir cevap geldi.

Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

kaynak: sabah.com.tr

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”
İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”
CHP Ataşehir seçim irtibat bürosuna saldıran 6 kişi gözaltına alındı!
CHP Ataşehir seçim irtibat bürosuna saldıran 6 kişi gözaltına alındı!
Son Haberler
Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi! Teknofest'in yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete verecek
Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi! Teknofest'in yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete verecek
Ev sahiplerini üzecek haber! İspanya modeli geliyor
Ev sahiplerini üzecek haber! İspanya modeli geliyor
Şahnur isminin anlamı nedir, Şahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahnur isminin anlamı nedir, Şahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Müeser isminin anlamı nedir, Müeser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Müeser isminin anlamı nedir, Müeser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na tepki: Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na tepki: Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var
Çok Okunanlar
Ertunç isminin anlamı nedir, Ertunç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ertunç isminin anlamı nedir, Ertunç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Muhtar isminin anlamı nedir, Muhtar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Muhtar isminin anlamı nedir, Muhtar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nurşah isminin anlamı nedir, Nurşah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nurşah isminin anlamı nedir, Nurşah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Onural isminin anlamı nedir, Onural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Onural isminin anlamı nedir, Onural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!
Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Yorumlananlar