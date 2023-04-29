Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi! Teknofest'in yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete verecek

6'lı masa koalisyon cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Atatürk Havalimanı' başlıklı bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını açıklamasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merhaba sevgili halkım. Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir meselem var. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu; Atatürk Havalimanı. Bu havalimanını birçoğumuz; yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Yeşilköy’ün kökleri 1912’de kurulan Tayyare Mektebi'ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları; Vecihi Hürkuş’lar, Ahmet Ali Çelikten’ler, Mehmet Fazıl Bey’ler ve daha niceleri hep Yeşilköy Tayyare Mektebi’nde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları o insanların yetiştikleri okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan Hava Kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler, öyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasbet"