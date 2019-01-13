Bu da organik okul

Bahçelievler'deki ilkokulda eğitim gören öğrenciler, İstanbul'un ortasında sebze ve meyve yetiştiriyor, okuldaki kümes sayesinde hayvan sevgisiyle büyüyor. Bir yanda bostan bir yanda tavuk, kaz, hindi gibi hayvanlarla iç içe eğitim alan çocuklar, doğal ürünleri de lezzetle yiyor.

Bahçelievler Emlak Konut İlkokulu öğrencileri, eğitimlerini doğayla iç içe bir ortamda görüyor. 4 yıl önce okulda başlatılan projeyle okulun atıl durumdaki bahçesine çok sayıda sebze ve meyve tohumu ekildi. Öğrencilere topraktan sofraya gelen sebze ve meyvelerin hangi evrelerden geçtiğini gösteren proje kapsamında okul bahçesinde patlıcan, domates, biber, salatalık, limon gibi birçok ürün yetiştirildi. Okul bahçesindeki bazı sebzeler hava şartları nedeniyle kurusa da öğrencilerin ektiği limonlar dikkat çekti. Öğrencilerin şehrin ortasında doğayla iç içe eğitim almalarına imkan sağlayan proje kapsamında okulda bir de kümes oluşturuldu. Tavuk, hindi, ördek ve kaz gibi küçükbaş hayvanların yetiştirildiği kümesin hayvanlarını ise öğrenciler besliyor. Tavuklardan gelen organik yumurtalar da velilerin aldığı yemler karşılığında öğrencilerin sofralarına ulaşıyor. Bir yanda bostan bir yanda kümesin bulunduğu organik okulda öğrenciler toprağa dokunarak küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisiyle eğitimlerini alıyor.

"Elleri toprağa değiyor, sonra da bunları yiyorlar"

Öğrencilere teorik eğitimlerin yanı sıra hayvan sevgisi ve doğal ortamda bulunma imkanı sunmak için böyle bir proje başlattıklarını dile getiren Bahçelievler Emlak Konut İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Tanrıverdi, "Okulumuzda 35 farklı türden toplam 170 tane ağaç var. Bugüne kadar biz okul bahçemizde domates, biber, patlıcan, çilek yetiştirdik. Bu ürünler yetiştirilirken öğretmenlerimizin rehberliğinde çocuklar aktif rol alıyorlar. Elleri toprağa değiyor, bu ürünlerin sulamasını yapıyorlar. Sonra da bunları alıp yiyorlar. Okul bahçemizde kümesimiz var, burada tavuk, hindi, ördek, kaz gibi küçükbaş hayvanlar bulunuyor. Evlerinden getirdikleri ekmek kurularını yemek artıklarını çöpe atmak yerine buraya getirerek bu hayvanları besliyorlar. Amacımız israfı önlemek ve çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak. Kümesimizdeki bu tavukların vermiş olduğu yumurtaları da öğrencilerimiz, velilerimiz alıyor. Onun karşılığında onları besliyorlar. Doğa dostu bir hedef amacıyla yola çıktık" dedi.

"Tavukların yaptığı yumurtalardan yiyoruz, doğal olduğu için çok lezzetli oluyor"

Diğer okullardan farklı olarak sebze meyve yetiştirip tavukları beslediklerini dile getiren 3'üncü sınıf öğrencisi Aziz Karaman ise, "Güzel bir okul, bahçesi var tavuklar yetiştiriliyor. Tavuklara ekmek atıyorlar, marul, maydanoz getiriyoruz. Tavukların yaptığı yumurtalardan yiyoruz, doğal olduğu için çok lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.

"Biber, domates, patlıcan yetiştiriyoruz"

Sebze meyve yetiştirmenin çok eğlenceli olduğunu, derslere severek geldiğini dile getiren 3'üncü sınıf öğrencisi Ela Aydın da, "Burası çok güzel bir okul, tavuklar, hindiler her şey var. Biz burada çok eğleniyoruz. Biber, domates, patlıcan yetiştiriyoruz. Yazın çilek yetiştiriyoruz, yiyoruz. Burası diğer okullardan çok farklı" diye konuştu.

Kaynak: İHA