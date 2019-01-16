Bu defa anne ve babalar sınava girdi

Eskişehir Adalet İlkokulu'nda hazırlanan bir proje kapsamında kitap okuyan anne ve babalar "Kaybedeni Olmayan Sınava'a girdi.

Okulun 1/B sınıfı Öğretmeni Bülent Korkmaz ve 2/C sınıfı Öğretmeni Esin Gökalp'in hazırladıkları "Topum Hizmeti" projesine 30 anne, baba gönüllü olarak katıldı ve bir aylık sürede Dr. Özgür Bolat'ın "Beni Ödülle Cezalandırma" kitabını okudular. Anne ve babalar daha sonra okuma sonunda, öğretmenlerin hazırladıkları sorularla sınava girdiler.

Proje amacının, velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, anne-babaların çocukları ile iletişimini güçlendirmek, çocuk eğitimi hakkında doğru bilgi sahibi olmalarını ve çocuklarının yaşadıkları sınav kaygısını anlamalarını sağlamak olduğu belirtildi. Sınavın değerlendirilmesi sonucunda; kitapta verilmek istenen mesajların, anne babalar tarafından alındığı gözlendi. Projeye katılan anne ve babalar, bu projeden çok memnun olduklarını ve bu okuma sayesinde hem kitaptaki bilgileri öğrendiklerini, hem de çocuklarına örnek olduklarını, hem de projenin devamını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. Anne ve babalar, "Biz kitap okurken çocuklarımız da, ya ödevlerini tamamladı, ya da bizimle beraber kitap okudular, bunu görmek bizleri çok mutlu etti. Ayrıca ödüllendirme konusunda; yıllarca bildiğimiz doğruların, yanlış olduğunu gördük. Çocuklarımızı farkında olmadan ödülle cezalandırıyormuşuz" dediler.

Proje öğretmenleri Bülent Korkmaz ve Esin Gökalp ise, "Projedeki amacımız; velileri, kitapla tanıştırmaktır. Anne-babalar kitap okuyarak, çocukları için büyük bir adım attılar. Bu proje; aralıklarla okuldaki diğer sınıflara yayılacaktır" diye ifade ettiler.

Ayrıca proje öğretmenleri; önümüzdeki günlerde yapılacak kitap okuma töreninde, kitabın yazarı Dr. Özgür Bolat'ı aralarında görmek istediklerini de dile getirdiler.

Kaynak: İHA