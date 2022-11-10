Bu defa başarılı oldular! Dünya'nın dört bir yanından aynı ad ve soyadı taşıyan kişiler buluşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

Tanaka Hirokazu isimli 178 kişi, Tokyo'da bir araya gelerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Bu defa başarılı oldular! Dünya'nın dört bir yanından aynı ad ve soyadı taşıyan kişiler buluşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! 1

"Tanaka Hirokazu Federasyonu", yurt içi ve yurt dışından olmak üzere Tanaka Hirokazu isimli onlarca kişiyi toplayarak 2011 ve 2017 yıllarında iki defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalıştı. Fakat iki girişiminde de başarısız oldu.

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