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Bu defa başarılı oldular! Dünya'nın dört bir yanından aynı ad ve soyadı taşıyan kişiler buluşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
Tanaka Hirokazu isimli 178 kişi, Tokyo'da bir araya gelerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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