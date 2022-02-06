Bu defa çok ileri gitmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı!Gastroenteroloji ne demek, TDK'ya göre Gastroenteroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapan Derya Büyükuncu'yu Melih Gökçek rezil etti! "Ulan şibidik!"Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEmine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs mesajıyla aşkı ve vefayı özetledi! Gençleri mest etti! "Aşk böyle bir şey mi?"Naçar ne demek, TDK'ya göre Naçar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tüm siyasi liderlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleri! Recep Teyyip Erdoğan'ın inceliği mest etti!Kış güneşi içinizi ısıtacak! Bugün hava nasıl olacak? İşte, 6 Şubat 2022 il il hava durumu...Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİspritizma ne demek, TDK'ya göre İspritizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bu defa çok ileri gitmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı!

Bu defa çok ileri gitmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, sosyal medyada çirkin paylaşımlar için soruşturma başlatıldı.

Bu defa çok ileri gitmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüsün Omicron varyantına yakalandıklarını belirterek, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.  Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Bunun ardından milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Helva" etiketi altında toplanan güruh ise çirkin paylaşımlarda bulunmuştu. Edinilen son bilgilere göre, o paylaşımlar için soruşturma başlatıldı.

Bu defa çok ileri gitmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı! 

İSTANBUL'UN ARDINDAN ANKARA BAŞSAVCILIĞI

İstanbul Başsavcılığı'nı harekete geçiren söz konusu paylaşımlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı da harekete geçirdi. Ankara Başsavcılığı açıklamasında “5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bu defa çok ileri gitmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT