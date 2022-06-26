Bu defa kan döküldü! Husumetli gençler kavga etmek için ikinci defa toplanınca birbirlerine kurşun yağdırdı, 2 kişi öldü
Mersin Tarsus'ta, daha önce meseleleri bulunan bir grup genç, yolda karşılaşınca kavgaya tutuştu. Mahallelinin kavgayı ayırması üzerine, anlaşıp ikinci defa buluşan gençler arasında bu defa kan döküldü.
Mersin Tarsus'ta bulunan Yeşil Mahalle'de, daha önce tartışmış oldukları iddia edilen 7 kişi karşılaştı. Önceki mevzuları nedeniyle, birbirleriyle ters bakıştıkları gerekçesiyle tekrar tartışmaya başladılar. Hararetlenen tartışma kavgaya dönüşünce, orada bulunan mahalleli ayırdı. Hırsları bitmeyen gençler, Bünyamin Davarcı (22), Ender Yıldırım (22), A.S. (23), ile E.D. (28),E.D. (17), E.D.(19) ve A.C.Y.(16) gece 01:30 sularında aynı yerde kavga etmek için tekrar toplandı.
BU DEFA KAN DÖKÜLDÜ
Aynı yerde tekrar kavgaya tutuşan gençler bu defa birbirlerine kurşun yağdırdı. Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım av tüfeğiyle vuruldu. Arkadaşları tarafından acilen hastaneye kaldırılan Davarcı ve Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, A.S., E.D., E.D., E.D. ve A.C.Y. göz altına alındı. (İHA)