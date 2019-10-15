Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

AFAD, GÜRCİSTAN'DA DEPREM MEYDANA GELDİĞİNİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.57'de, merkez üssü Gürcistan'ı Bağdadi kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde olan deprem, Bağdadi kentine komşu olan Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedildi.

Öte yandan, Posof ilçesinin Gürcistan sınırındaki Türkgözü köyünde de dün saat 20.50'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgi şöyle:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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