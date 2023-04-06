Bu fiyata otobüs bileti bile yok! THY'den dev kampanya: O illere 449 TL'ye uçak bileti satacak!

THY'den uçmak isteyenlere müjde! THY yeni kampanyasını duyurdu! Yeni kampanya ile biletler tek fiyata düştü! İşte kampanya detayları...

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Bu fiyata otobüs bileti bile yok! THY'den dev kampanya: O illere 449 TL'ye uçak bileti satacak!

THY'den uçmak isteyenlere müjde! THY yeni kampanyasını duyurdu! Yeni kampanya ile biletler tek fiyata düştü! İşte kampanya detayları... 

THY tarafından duyurulan bir kampanya ile bugün ve yarın için alınacak olan biletlerde indirim yapıldığı bildirildi. Kampanya kapsamında, bilet fiyatları 449 TL'ye kadar düşürülmüştür. Kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için THY'nin resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

THY 94.975 KOLTUK ARZ EDECEK

uçak

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan duyuruda, 05 Nisan 2023 ve 06 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ucuz bilet kampanyasının detayları açıklandı. Kampanya kapsamında, seyahat tarihi 1 Ekim 2023 - 30 Kasım 2023 arasında olan yurt içi tek yönlü direkt Economy kabin uçuşları 449 TL'ye satılacak. Kampanya, THY İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı seferlerinde geçerli olacak ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamayacak. Tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlar, THY codeshare seferleri ve AnadoluJet uçuşları için geçerli olmayacak. Kampanya fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahil olacak şekilde sunulacak ve toplam 94.975 koltuk arz edilecek.

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