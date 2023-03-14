Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!

İnternet üzerinden marketlerin kampanyaları araştırılıyor. Peki hangi market hangi üründe indirim yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

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Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!

Vatandaş market alışverişini yapmadan önce yüksek fiyatlar sebebiyle ilk olarak araştırma yapıyor. O market kişi başı iki taneyle sınırlı olacak şekilde büyük bir kampanya düzenledi! Peki hangi market hangi ürünlerin fiyatını düşürdü? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O MARKETTEN SINIRLI İNDİRİM

Marketler müşterilerin avantajlı alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla indirimlerine devam ediyor. Bizim Toptan Market e-ticaret kanalına özel olarak başlatılan kampanya 15 Mart tarihinde sona eriyor. Bahsi geçen ürünlerden kişi başı yalnızca 2 tane alınabiliyor. 

Bizim Toptan Market Kampanyası

Kampanya kapsamında Komili Yuvam marka 32'li tuvalet kağıdı sepette 124.90 TL'ye, Komili marka 5 litre Ege sızma zeytinyağı sepette 439.90 TL'ye, Alpella Harbi marka 25 gram karamelli bisküvi 24'lü sepette 49.90 TL'ye düşüyor. Müşteri ürünlerden en fazla iki tane alabiliyor. 

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