Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı! Keanu Reeves...

Irkçı polis şiddetine yönelik herkes ABD'de sokaklara dökülmüş iken paylaşılan bir fotoğraftaki adam, sosyal medyada Keanu Reeves zannedildi.

Amerika’da bir polis tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd’un ardından sular durulmuyor. ABD’nin en az 30 şehrine taşan protestoya Ariana Grande ve Halsey gibi dünyaca ünlü isimler de katıldı. Hatta Keanu Reeves’ın da Baltimore’daki protestoya arabalı konvoyla katıldığı iddia edildi.

ANNESİ AÇIKLAMA YAPTI

Önce kimse inanmadı. Ardından ise paylaşılan bir fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi. Gerçekten bu kişi Reeves’tı ve bir arabanın içinden başını çıkararak konvoya eşlik ediyordu…

Herkes fotoğrafı ReTweet yaparak ya da sadece paylaşarak yaymaya başlayınca, fotoğraftaki kişinin annesi bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve fotoğraftaki kişinin Keanu Reeves olmadığını söyledi:

“Bu benim oğlum. Baltimore’da yaşıyor. Keanu değil. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bence Keanu da orada olmalıydı.”