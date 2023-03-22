Bu gece ilk sahur yapılacak, sahur sofrasında hangi yiyecekler olmalı? Nelere dikkat edilmeli?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu gece kalkılacak ilk sahur ile birlikte, sahur sofralarında nasıl besinler olmalı? Her yıl uzmanlar tarafından paylaşılan konular arasında. Bir ay boyunca oruç tutmak isteyen bütün Müslümanlar gece sahur hazırlıkları yaparken sağlıklı yiyecekler nasıl olmalı ? Uzman tavsiyelerine uyarak sağlıklı bir Ramazan nasıl geçirebiliriz? diye araştırmaya başladı. Bizde sizler için araştırdık. detaylar haberimizde.

MENEMEN UZMANLARIN SAHUR SOFRALARINDA TAVSİYE ETTİĞİ YİYECEKLER ARASINDA

Uzmanların her yıl tavsiye ettiği gibi sahur sofralarında genellikle kahvaltı tarzında besinlere yer vermek sağlık açısında en doğru karardır. Hafif kahvaltı besinlerinin arasında en çok tavsiye edilen haşlanmış yumurtanın yanı sıra, isteğe göre tereyağlı omlet ve domatesli menemen de yapılarak en doğru tercihler arasında olabilir. Sindirimi kolaylaştırmak için salata malzemeleri gibi yeşil besinler de uzmanların tavsiyesi arasında.

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TUZLU YİYECEKLERİN TERCİH EDİLMEMESİ EN DOĞRUSU

Kahvaltılıkların arasında beyaz peynir ve zeytin çeşitlerinin tuzsuz olanlarının seçilmesi doğru olduğu gibi pastırma, sucuk gibi besinlerin sahur sofralarında bulundurmamak, yememek daha az susamamızı da sağlayacaktır. Tatlı besinler olan reçel, pekmez, bal gibi yiyeceklerin de yine tercih edilmemesi gerekenler arasındadır.

ÇORBALAR EN TOK TUTUCU BESİNLER ARASINDA

Uzmanların yine tavsiye ettiği gibi sahur sofralarında çorba çeşitlerine de yer verilebilir. Börekler, kızartmalar gibi yağlı, karbonhidratlı ağır yiyeceklerden uzak durulması yine uzmanların tavsiyeleri arasında yer alıyor.

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Sahur sofralarında; İçecek olarak, şekersiz çay, süt az şekerli komposto, ayran ve bitki çayları da tercihe göre içilebilir.