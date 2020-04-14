Bu görüntüler Diyarbakır’dan, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar

Diyarbakır'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi durumu düşük ailelere dağıtılan bin liralık yardımı almak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak şubenin önünde toplanıp uzun kuyruklar oluşturdu.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesine sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, şubenin önünde toplanıp uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle maddi durumu düşük ailelere dağıtılan bin liralık destek ödemesini almak için sabahın erken saatlerinden itibaren PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar hiçbir önlem almadan korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı. Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Engelli maaşını almak için sırada bekleyen vatandaşlardan Veysi Ayat, sabahın erken saatinde şube önüne geldiğini söyledi. Ayat, "Dün geldim 3 saat bekledim ondan sonra, "kapandı, para bitti" dediler, geri gittim. Bu sabah erken geldim" dedi.

Burhan Baytur ise e-devlet şifresini alıp yardım müracaatında bulunmak için sırada beklediğini söyledi.

Kaynak: İHA