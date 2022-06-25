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  3. Bu haber ağızların tadını kaçıracak! Şekere büyük zam!

Bu haber ağızların tadını kaçıracak! Şekere büyük zam!

Art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Ağızların tadını kaçıracak habere göre, şekere büyük bir zam geldi.

Bu haber ağızların tadını kaçıracak! Şekere büyük zam!

Son zamanlarda enflasyonun da artmasıyla birlikte art arda zamlar yapılmaya devam ediyor. Vatandaşın ağızının tadını kaçıracak bir zam haberi daha geldi. Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünün, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldığı öğrenildi.

Bu haber ağızların tadını kaçıracak! Şekere büyük zam!

İTHALATTAN VERGİ ALINMAMASI KARARI ALINMIŞTI

Son bir yılda şekerin kilosu 6.5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Özellikle nisan ayından mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.

Bu haber ağızların tadını kaçıracak! Şekere büyük zam!

Kristal şekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kilogram şeker, Tarım Kredi marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.

Bu haber ağızların tadını kaçıracak! Şekere büyük zam!

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