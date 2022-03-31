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  3. Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

Türkşeker'den ağızların tadını kaçıracak bir zam haberi geldi. Şekerin kilogram fiyatı 5,96 liradan 7,80 liraya yükseltildi.

Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükselttiğini açıkladı. Türkşeker'in internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşların uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan kurum, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında artış yaptı. 

Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

ŞEKERİN ÇUVAL FİYATI 550 LİRA OLDU

Yapılan açıklamaya göre, şekerin kilogram fiyatı, bugün itibarıyla 5,96 liradan KDV dahil 7,80 liraya yükseldi. Ayrıca imalatçı firmalara destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak, imalatçılara yeniden şeker arzına başlandı.

Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 lira olarak güncellendi. Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, şekere yapılan zam hakkında açıklama yaparak tüm detayları içeren fotoğrafları paylaştı. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Türk Şeker, şekere zam yaptığını duyurdu. Şekerin 1 kilosu toptan 10 lira 28 kuruş oldu. Market fiyatı 12 lira 35 kuruş."

Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

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