Bu haber ağzınızın tadını kaçıracak! Şeker fiyatlarına zam geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükselttiğini açıkladı. Türkşeker'in internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşların uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan kurum, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında artış yaptı.

ŞEKERİN ÇUVAL FİYATI 550 LİRA OLDU

Yapılan açıklamaya göre, şekerin kilogram fiyatı, bugün itibarıyla 5,96 liradan KDV dahil 7,80 liraya yükseldi. Ayrıca imalatçı firmalara destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak, imalatçılara yeniden şeker arzına başlandı.

Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 lira olarak güncellendi.