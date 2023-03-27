Bu haber sadece kadınlara! Kişi başı tam 50.000 TL hibe verilecek: Destek muslukları açıldı! 'Yaparım' diyen parayı alacak

KOSGEB, kadın girişimciler ve KOBİ'lerin iş kurmalarını desteklemek amacıyla 50 bin TL hibe desteği sunuyor. Bu hibe kredisi, girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarını sağlayacak ve iş kurma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olacak. KOSGEB'in sunduğu hibe desteği, girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve daha da başarılı hale gelmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. KOSGEB'in web sitesinde yer alan detaylı bilgiler sayesinde, bu hibe kredisine nasıl başvurabileceğiniz hakkında tüm bilgileri edinebilirsiniz.

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KOSGEB'in 50 bin TL hibe desteği, özellikle kadın girişimciler ve KOBİ'ler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu hibe kredisi sayesinde, iş kurmak isteyenlerin finansman ihtiyaçları daha kolay bir şekilde karşılanabilecek. KOSGEB'in desteğiyle, girişimcilerin hayalleri gerçeğe dönüşebilir ve yeni bir iş ortamı oluşturabilirler.

KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla KOSGEB'in sunduğu özel destekler, işletmelerin güçlenmesine ve sektörde daha dinamik bir yapı oluşmasına yardımcı oluyor. Özellikle kadın girişimcilerin iş sektöründe varlıklarını sürdürmelerini teşvik etmek amacıyla sunulan özel kredi ve hibe destekleri, geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi görmüştü. KOSGEB'in esnek hibe ve kredi çözümleri, iş dünyasının çeşitliliğini artırarak renklenmesine katkı sağlıyor. Bu yıl da kadın girişimciler için 13 bin kişiye hibe ve kredi desteği sağlanacak ve limit 50 bin TL olarak belirlendi. Bu destekler sayesinde kadın girişimciler iş hayatında daha dinamik fırsatlar elde edebilecekler.

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KOSGEB son zamanlarda birçok önemli karar alarak işletmelere destek olmaya devam ediyor. Kurumun en son kararı, 140 teknolojik ürünün tahsis edilmesi ile birlikte, şirketlerin dijital süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine yardımcı olacak finansman sağlaması oldu. İş kurmak isteyenler, resmi KOSGEB web sitesinden hibe kredileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.