Bu haber sevindirecek! Kar yağışı İstanbul barajlarının doluluk oranını artırdı

Kasım ve Aralık ayında beklenen yağmur ve kar yağışının yağmaması nedeniyle doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerini gören İstanbul barajlarına kar yağışı ve sağanak yağışlar can suyu oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgilere göre 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşen baraj doluluk oranı , 18 Şubat tarihine kadar geçen sürede söz konusu yağışlarla birlikte yüzde 29,51 artış gösterdi.

Barajların doluluk oranı genel olarak yüzde 48,67 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranını daha da artması bekleniyor.

İşte barajlardaki doluluk oranı:

-Istrancalar yüzde 47,81

-Terkos yüzde 46,69

- Sazlıdere yüzde 24,59

- Alibey yüzde 54,71

-Büyükçekmece yüzde 51,08

-Ömerli yüzde 56,58

-Darlık yüzde 54,77

-Elmalı yüzde 54,58

-Kazandere yüzde 62,30

-Pabuçdere yüzde 33,09