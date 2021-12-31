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Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün?

Aşk Mantık İntikam dizisi FOX TV yayın akışında yer almıyor. Bu nedenle akıllarda soru işareti oluştu. Peki Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün? İşte detaylar...

Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün?

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in bulunduğu Aşk Mantık dizisi her cuma saat 20.00'de başlayan bölüm özetinin ardından saat 21.00'de ekranlara geliyordu. Ancak dizinin yayınladığı FOX TV'nin 31 Aralık 2021 Cuma gününün yayın akışında diziye yer verilmedi. Bu nedenle vatandaşlar Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün? sorularına yanıt arıyorlar. 

Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün?

BU HAFTA AŞK MANTIK İNTİKAM VAR MI, YOK MU?

Yılbaşı günleri eğlence programları yayınlandığından dolayı diziler yayınlanmamaktadır. Ayrıca diziler bu süreçte 1 ve ya 2 hafta ara vermektedir. Bu kapsamda Aşk Mantık İntikam dizisi ara verdiği için 31 Aralık 2021 Cuma gününde (bu hafta) yayınlanmayacak. Dizinin yayın saatinde FOX TV kanalında Yalancı Sevgilim filmi ekranlara gelecek.

Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün?

AŞK MANTIK İNTİKAM HANGİ GÜN?

Aşk Mantık İntikam dizisi 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 20.00'da özet bölümüyle birlikte ekranlara gelecek. Saat 21.00 sıralarında yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün?

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

-Burcu Özberk

-İlhan Şen

-Burak Yörük

-Melisa Döngel

-Anıl Altan

-Günay Karacaoğlu

-Zeynep Kankonde

-Süleyman Atanısev

-Mehmet Korhan Fırat

-Sevda Baş

-Ceren Koç

-Birgül Uluso

-Tarık Şerbetçioğlu 

-Mehmet Yılmaz

Tayfun Altuntaş
Editör
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