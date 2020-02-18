Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu!
Oyun sektöründe son zamanlarda yaşanan durgunluk sonrası oyun severler bu durumdan çok da memnun değil. Neyse ki sene sonu çıkacak olan yeni konsollar umut vaat ediyor. Bu hafta çıkacak oyunlar ise genel olarak indie tarza sahip. İşte o liste...
Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Öne çıkan herhangi bir hit olmamasına karşın, bu hafta Epic Games tarafından Assassin’s Creed Syndicate oyununun ücretsiz olduğunu da unutmayalım.
Şu aralar oyun sektörünün hayli durgun günler geçirdiğini söylemek mümkün. Malum, bu senenin sonunda yeni nesil konsollar görücüye çıkacak. Bu durum bile 2020’nin ilk yarısının beklenenden durgun geçmesine neden oluyor.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle hit bir şekilde öne çıkan herhangi bir yapım olmadığını görüyoruz.
Liste genel itibari ile indie tarzı yapımlardan oluşuyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesiyle başbaşa bırakalım.
Bu hafta çıkacak oyunlar (17 - 23 Şubat 2020)
Belli başlı oyunları saymaz ise AAA oyun çıkışının iyice enderleştiği bu dönemde, oyun çıkışlarını yine bağımsız yapımlar sırtlıyor diyebiliriz. Tabi bu bağımsız oyunlar dışında daha önce deneyimlediğimiz maceraların yeniden elden geçirilmiş versiyonlarıyla da karşılaşıyoruz.
Epic Games'ten büyük çılgınlık: Assassin’s Creed Syndicate ücretsiz!
İşte bu hafta da buna benzer bir liste karşımıza çıkıyor. Daha önce PS3 ve Xbox 360 gibi platformlarda oynadığımız Vanquish, bu hafta PS4 ve Xbox One konsolları için çıkıyor. Yine aynı şekilde Platinium Games'in bir başka oyunu olan Bayonetta'yı da PS4 ve Xbox One için listede görüyoruz. Bu iki oyun dışında The Hunt'ın PS4 sürümü de listenin dikkat çekenleri arasında yer alıyor. Haftanın listesi şu şekilde;
17 Şubat Pazartesi
- Magic Of Autumn | PC
- Mokoko | PC, Mac
- Rule The Rail! | PC
- Trap | PC
- Project RTD: Random Tower Defense PVP | PC
18 Şubat Salı
- Vanquish | PS4, Xbox One
- Psikyo Shooting Stars Bravo | Switch
- DCL: The Game | PS4, Xbox One, PC
- Giraffe and Annika | PC
- Bayonetta | PS4, Xbox One
- Hunt: The Showdown | PS4
- Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue | Xbox One
- Lost Brothers | PC
- Adore | PC
- Guns Of Bullshit | PC
- Super Hiking League | PC
- Astonia: The Return Of Yendor | PC
- Deadtime Defenders | PC, Mac
19 Şubat Çarşamba
- Skul: The Hero Slayer | PC
- The Suicide Of Rachel Foster | PC
- Lost Artifacts | Xbox One
- Bunny Parking | Xbox One
- 3000th Duel | Switch
- TAGI.IO | PC
- Shadows Of Larth | PC
- Ramiwo | PC
20 Şubat Perşembe
- Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] | PS4, Switch
- Double Dragon & Kunio-Kun: Retro Brawling Bundle | PS4, Switch
- Wolrd Of Horror | PC
- DreadOut 2 | PC
- Katana Kami: A Way Of The Samurai | PS4, Switch, PC
- Devil May Cry 3 Special Edition | Switch
- Dreamo | PC
- Sega Ages Sonic The Hedgehog 2 | Switch
- Autobahn Police Simulator 2 | PS4
- Townsmen - A Kingdom Rebuilt | PS4
- Sudoku Relax 4 Winter Snow | Switch
- Blood Will Be Spilled | Switch
- Lines XL | Switch
- Uncharted Tides: Port Royal | Switch
- Vitamin Connection | Switch
- Oddmar | Switch
- Fred3ric | Switch
- A Sound Plan | Switch
- Sega Ages Puyo Puyo 2 | Switch
- NUMTATE | PC
- Taur | PC
- Final Frontier | PC
- Bob Wants To Go Home | PC
- GlowlyJump | PC
21 Şubat Cuma
- Draugen | PS4, Xbox One
- Dungeon Defenders: Awakened | PC
- Brief Battles | Switch
- Tony Stewart’s Spring Car Racing | PC
- Ailment | Xbox One
- Tower Of Babel - No Mercy | Switch
- King Lucas | Switch
- UBERMOSH: OMEGA | Switch
- Fishing Adventure | Switch
- Dark Tower: RPG Dungeon Puzzle | Switch
- EGO Protocol: Remastered | Switch
- Last Encounter | Switch
- Knightin’ + | PS4, Switch
- Ciel Fledge: A Daughter Raising Simulator | Switch
- Blood Breed | Switch
- Otherworldly | Switch
- Shaolin vs Wutang 2 | PC
- Barno F | PC
- Lair Of The Clockwork God | PC
- Up In The Air | PC
- Fighters Wizards | PC
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