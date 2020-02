Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Öne çıkan herhangi bir hit olmamasına karşın, bu hafta Epic Games tarafından Assassin’s Creed Syndicate oyununun ücretsiz olduğunu da unutmayalım.

Şu aralar oyun sektörünün hayli durgun günler geçirdiğini söylemek mümkün. Malum, bu senenin sonunda yeni nesil konsollar görücüye çıkacak. Bu durum bile 2020’nin ilk yarısının beklenenden durgun geçmesine neden oluyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle hit bir şekilde öne çıkan herhangi bir yapım olmadığını görüyoruz.

Liste genel itibari ile indie tarzı yapımlardan oluşuyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesiyle başbaşa bırakalım.

Bu hafta çıkacak oyunlar (17 - 23 Şubat 2020)

Belli başlı oyunları saymaz ise AAA oyun çıkışının iyice enderleştiği bu dönemde, oyun çıkışlarını yine bağımsız yapımlar sırtlıyor diyebiliriz. Tabi bu bağımsız oyunlar dışında daha önce deneyimlediğimiz maceraların yeniden elden geçirilmiş versiyonlarıyla da karşılaşıyoruz.

Epic Games'ten büyük çılgınlık: Assassin’s Creed Syndicate ücretsiz!

İşte bu hafta da buna benzer bir liste karşımıza çıkıyor. Daha önce PS3 ve Xbox 360 gibi platformlarda oynadığımız Vanquish, bu hafta PS4 ve Xbox One konsolları için çıkıyor. Yine aynı şekilde Platinium Games'in bir başka oyunu olan Bayonetta'yı da PS4 ve Xbox One için listede görüyoruz. Bu iki oyun dışında The Hunt'ın PS4 sürümü de listenin dikkat çekenleri arasında yer alıyor. Haftanın listesi şu şekilde;

17 Şubat Pazartesi

Magic Of Autumn | PC

Mokoko | PC, Mac

Rule The Rail! | PC

Trap | PC

Project RTD: Random Tower Defense PVP | PC

18 Şubat Salı

Vanquish | PS4, Xbox One

Psikyo Shooting Stars Bravo | Switch

DCL: The Game | PS4, Xbox One, PC

Giraffe and Annika | PC

Bayonetta | PS4, Xbox One

Hunt: The Showdown | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue | Xbox One

Lost Brothers | PC

Adore | PC

Guns Of Bullshit | PC

Super Hiking League | PC

Astonia: The Return Of Yendor | PC

Deadtime Defenders | PC, Mac

19 Şubat Çarşamba

Skul: The Hero Slayer | PC

The Suicide Of Rachel Foster | PC

Lost Artifacts | Xbox One

Bunny Parking | Xbox One

3000th Duel | Switch

TAGI.IO | PC

Shadows Of Larth | PC

Ramiwo | PC

20 Şubat Perşembe

Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] | PS4, Switch

Double Dragon & Kunio-Kun: Retro Brawling Bundle | PS4, Switch

Wolrd Of Horror | PC

DreadOut 2 | PC

Katana Kami: A Way Of The Samurai | PS4, Switch, PC

Devil May Cry 3 Special Edition | Switch

Dreamo | PC

Sega Ages Sonic The Hedgehog 2 | Switch

Autobahn Police Simulator 2 | PS4

Townsmen - A Kingdom Rebuilt | PS4

Sudoku Relax 4 Winter Snow | Switch

Blood Will Be Spilled | Switch

Lines XL | Switch

Uncharted Tides: Port Royal | Switch

Vitamin Connection | Switch

Oddmar | Switch

Fred3ric | Switch

A Sound Plan | Switch

Sega Ages Puyo Puyo 2 | Switch

NUMTATE | PC

Taur | PC

Final Frontier | PC

Bob Wants To Go Home | PC

GlowlyJump | PC

21 Şubat Cuma

Draugen | PS4, Xbox One

Dungeon Defenders: Awakened | PC

Brief Battles | Switch

Tony Stewart’s Spring Car Racing | PC

Ailment | Xbox One

Tower Of Babel - No Mercy | Switch

King Lucas | Switch

UBERMOSH: OMEGA | Switch

Fishing Adventure | Switch

Dark Tower: RPG Dungeon Puzzle | Switch

EGO Protocol: Remastered | Switch

Last Encounter | Switch

Knightin’ + | PS4, Switch

Ciel Fledge: A Daughter Raising Simulator | Switch

Blood Breed | Switch

Otherworldly | Switch

Shaolin vs Wutang 2 | PC

Barno F | PC

Lair Of The Clockwork God | PC

Up In The Air | PC

Fighters Wizards | PC

