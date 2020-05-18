Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (18 - 24 Mayıs 2020)
Koronavirüs sebebiyle herkes evlerde oyunlara abandı. Biz de sizin için karantina altında oynayabileceğiniz en zevkli oyunları sizin için derledik. İşte 18 - 24 Mayıs 2020 bu hafta çıkacak oyunlar...
Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Şu aralar Türkiye’nin geneli koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Hal böyle olunca vakit geçirmek için başvurulan en etkili yol oyun oynamak oluyor.
Zaten bu durum konsol ve oyun bilgisayarı fiyatlarına da yansımış durumda. Hem konsol, hem de oyun bilgisayarı fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Elbette bu artışta bir anda zirve yapan döviz kurlarının etkisini de görmezden gelemeyiz.
Bağımsız oyunların yine revaçta olduğu bu hafta denizin derinliklerinden gelerek insan avına çıkıyor ve aynı zamanda remaster oyunlarla vakit geçiriyoruz.
Bu hafta çıkacak oyunlar (18 - 24 Mayıs 2020)
Mayıs ayının yarısını geride bıraktığımız bu hafta yine bağımsız oyunların ağırlıkta olduğu bir liste ile karşılaşıyoruz. Ertelenen oyunların da etkisi ile biraz sönük geçen bu haftanın en dikkat çeken oyunu ise ManEater oluyor. Grafikleri dışında eğlenceli oynanışıyla da dikkat çeken oyunda köpek balığı oluyor ve insanları mideye indirebilmek için çeşitli aksiyonların içerisine giriyoruz.
ManEater dışında Wonderfull 101 Remastered ve Moonfall gibi oyunların da yer aldığı kalabalık bir listeye yer verilmiş. Haftanın oyunları ise şu şekilde;
18 Mayıs Pazartesi
- Superhero-X | PS4
- Run! | PC, Mac
- VECTORLORD | PC
- Collection Quest | PC
- Dungeon Solver | PC
- Get Over Blood | PC, Mac
19 Mayıs Salı
- Golf With Your Friends | PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac
- The Wonderful 101: Remastered | PS4, Switch, PC
- Gorn | PSVR
- A Fold Apart | PS4, Xbox One
- Selection Six | PC
- Ayre | PC
- Dark Nights With Poe and Munro | PC, Mac
- 9 Till Void | PC
- If Found | PC, Mac
- Cranked Up | PC
- SUPER CIRCUIT BREAKERS | PC
20 Mayıs Çarşamba
- Crucible | PC
- Cannibal Cuisine | Switch, PC
- Arena | PC, Mac
- Samurai Aces | PC
- Mahjong Deluxe | PC
- March of Soldiers | PC
- Neversong | PC
- Moonfall | PC
21 Mayıs Perşembe
- Timelie | PC
- What The Golf? | Switch
- Biped | Switch
- Embr | PC
- Trailmakers | PS4
- Pushy And Pully In Blockland | Switch
- Luxar | Switch
- realMyst: Masterpiece Edition | Switch
- Monster Prom: XXL | Switch
- Arrest of a Stone Buddha | Switch
- Steel Rain | Switch
- Lost Artifacts: Time Machine | Switch
- The Persistence | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Red Wings: Aces Of The Sky | Switch
- Skelly Selest & Straimium Immortaly Double Pack | Switch
- Aqua Lungers | Switch
- Fluxteria | PS4, Switch
- Old Gods Rising | PC
- Skura Stars | PC
- Kinda Heroes: The Cutest RPG Ever! | PC
- Monster Train | PC
22 Mayıs Cuma
- SokoBunny | Xbox One, PC
- Mechstremination Force | PS4, PC
- Saint’s Row: The Third Remastered | PS4, Xbox One, PC
- Maneater | PS4, Xbox One, PC
- Monstrum | PS4, Xbox One, Switch
- Fault - Milestone One | PS4
- Gunman Clive HD Collection | PS4
- Concept Destruction | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Animal Up! | Switch
- Project Genesis | PCBeatitas | PC, Mac
- Inexistence Rebirth | PC
- The Trud | PC
- View From Below | PC
- MoonRun | PC, Mac
- I, Dracula: Genesis | PC
- Gunfire Reborn | PC
- DRazor | PC
- RUN OR FIGHT | PC
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