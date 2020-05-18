Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (18 - 24 Mayıs 2020)

Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Şu aralar Türkiye’nin geneli koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Hal böyle olunca vakit geçirmek için başvurulan en etkili yol oyun oynamak oluyor.

Zaten bu durum konsol ve oyun bilgisayarı fiyatlarına da yansımış durumda. Hem konsol, hem de oyun bilgisayarı fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Elbette bu artışta bir anda zirve yapan döviz kurlarının etkisini de görmezden gelemeyiz.

Bağımsız oyunların yine revaçta olduğu bu hafta denizin derinliklerinden gelerek insan avına çıkıyor ve aynı zamanda remaster oyunlarla vakit geçiriyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar (18 - 24 Mayıs 2020)

Mayıs ayının yarısını geride bıraktığımız bu hafta yine bağımsız oyunların ağırlıkta olduğu bir liste ile karşılaşıyoruz. Ertelenen oyunların da etkisi ile biraz sönük geçen bu haftanın en dikkat çeken oyunu ise ManEater oluyor. Grafikleri dışında eğlenceli oynanışıyla da dikkat çeken oyunda köpek balığı oluyor ve insanları mideye indirebilmek için çeşitli aksiyonların içerisine giriyoruz.

ManEater dışında Wonderfull 101 Remastered ve Moonfall gibi oyunların da yer aldığı kalabalık bir listeye yer verilmiş. Haftanın oyunları ise şu şekilde;

18 Mayıs Pazartesi

Superhero-X | PS4

Run! | PC, Mac

VECTORLORD | PC

Collection Quest | PC

Dungeon Solver | PC

Get Over Blood | PC, Mac

19 Mayıs Salı

Golf With Your Friends | PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac

The Wonderful 101: Remastered | PS4, Switch, PC

Gorn | PSVR

A Fold Apart | PS4, Xbox One

Selection Six | PC

Ayre | PC

Dark Nights With Poe and Munro | PC, Mac

9 Till Void | PC

If Found | PC, Mac

Cranked Up | PC

SUPER CIRCUIT BREAKERS | PC

20 Mayıs Çarşamba

Crucible | PC

Cannibal Cuisine | Switch, PC

Arena | PC, Mac

Samurai Aces | PC

Mahjong Deluxe | PC

March of Soldiers | PC

Neversong | PC

Moonfall | PC

21 Mayıs Perşembe

Timelie | PC

What The Golf? | Switch

Biped | Switch

Embr | PC

Trailmakers | PS4

Pushy And Pully In Blockland | Switch

Luxar | Switch

realMyst: Masterpiece Edition | Switch

Monster Prom: XXL | Switch

Arrest of a Stone Buddha | Switch

Steel Rain | Switch

Lost Artifacts: Time Machine | Switch

The Persistence | PS4, Xbox One, Switch, PC

Red Wings: Aces Of The Sky | Switch

Skelly Selest & Straimium Immortaly Double Pack | Switch

Aqua Lungers | Switch

Fluxteria | PS4, Switch

Old Gods Rising | PC

Skura Stars | PC

Kinda Heroes: The Cutest RPG Ever! | PC

Monster Train | PC

22 Mayıs Cuma