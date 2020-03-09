Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (9 – 15 Mart)

Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Her ne kadar oyun piyasası şu ara çok durgun bir dönem geçirse de yine de önceki haftalara göre biraz daha hareketli. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik.

Şu aralar oyun sektörünün durgun günler geçirdiğiniz söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun temel sebebi ise merakla beklenen pek çok yapımın yıl sonuna ertelenmiş olması.

Bu hafta çıkacak oyunlara baktığımızda da hayli kalabalık bir liste bizleri bekliyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar (9 – 15 Mart)

Geçtiğimiz hafta merakla beklenen yeni Pokemon oyunu ve Darksiders Genesis raflardaki yerini almıştı. Bu hafta ise yine rutin olarak sakin bir hafta oyun severleri bekliyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle dikkate değer, öne çıkan bir yapım olmadığını görüyoruz.

Genel olarak içerikler eski oyunların farklı platformlarda boy göstermesi ile şekillenmiş. Tabi ki bir de indie tarzı yapımları da unutmamak gerekiyor.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

9 Mart Pazartesi

Talisman: Digital Edition (Switch)

10 Mart Salı

Farming Simulator 19: Bourgault (PS4, Xbox One, PC)

The Elder Scrolls Online: Harrowstorm (PS4, Xbox One)

Dead by Daylight: Chains of Hate (PS4, Xbox One, PC)

11 Mart Çarşamba

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC)

12 Mart Perşembe

Neon City Riders (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Hidden Through Time (PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobil)

Bless Unleashed (Xbox One)

DJMAX Respect V (PC)

Overpass (Switch)

13 Mart Cuma

Nioh 2 (PS4)