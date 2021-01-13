Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman bugün yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizinin ekranlara gelmeyişi seyirci tarafından merak konusu oldu. Kuruluş Osman neden yok soruları aratılmaya başlandı. Peki Bu hafta Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman neden yok? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Detayları haberimizde derledik...

BU HAFTA KURULUŞ OSMAN YOK MU?

Kuruluş Osman, 13 Ocak Çarşamba 2021 gününde ATV'de Ziraat Türkiye Kupası maçı olacağı için yeni bölümü ile ekranlara gelemeyecek. Kanallar maç anlaşmalarını getirisi fazla olduğu için yapabiliyor. Bu da bu da yayın akışında bir takım değişikliğe neden olabiliyor.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kuruluş Osman bu hafta yeni bölümü olmayacak. Nedeni ise 13 Ocak Çarşamba günü ATV'de 20:45 'de Beşiktaş - Çaykur Rizespor ZTK maçı olacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölüm ile ekranlarda yer alamayan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni bölümü bir hatalık aranın ardından 20 Ocak Çarşamba günü yayınlanması planlanıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.

Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar. Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?