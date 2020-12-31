Başrolünde Taner Ölmez'in yer aldığı Onur Tuna ve Sinem Ünal'ın da kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor dizisi perşembe akşamlarına damga vuruyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran ve izleyici ekran başına kilitleyen dizinin son olarak 43. bölümü yayınlandı. Dizinin 31 Aralık gününe denk gelmesi ve yılbaşı nedeniyle kanalların yayın akışında değişimler yaşandı. Dizinin bu akşam olmadığını görenler internet arama motorlarında Bu hafta Mucize Doktor var mı? Mucize doktor bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

BU HAFTA MUCİZE DOKTOR VAR MI?

FOX TV'de Perşembe günleri saat 20.00'de önce özet, ardındansa yeni bölümünün ekranlara geldiği Mucize Doktor dizisinin bu hafta yılbaşı olduğu için ekranlara gelmeyecek.

MUCİZE DOKTOR MUCİZE DOKTOR BUGÜN VAR MI?

FOX TV'nin 31 Aralık Perşembe gününe ilişkin yayın akışında Mucize Doktor dizisine yer verilmedi. Dizinin yayınladığı saatte Şahane Hayaller isimli sinema filmi ekranlara gelecek. Dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü olan 44.bölüm Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de tekrar seyircisiyle buluşacak.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİ KONUSU NEDİR?

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ile Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” dizisine Hakan Kurtaş ve Ezgi Asaroğlu da katıldı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NE OLDU? MUCİZE DOKTOR 43.BÖLÜM İZLE

Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk’a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk’un Tanju’dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir’le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.

Mucize Doktor dizisinin 43.bölümünü izlemek için tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

İsim (Karakter)

Taner Ölmez ( Ali Vefa)

Onur Tuna (Ferman Eryiğit)

Sinem Ünsal (Nazlı Gülengül)

Hazal Türesan ( Beliz Boysal)

Murat Aygen ( Tanju Korman)

Fırat Altunmeşe (Demir)

Hakan Kurtaş (Doruk)

Hayal Köseoğlu ( Açelya)

Bihter Dinçel ( Selvi)

Korhan Erduran (Güneş)

Merve Bulut (Gülin)

Ezgi Asaroğlu (Ezo)

Reha Özcan ( Adil Erinç)