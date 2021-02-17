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  3. Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması

Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci müjdesi verdi. Peki Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması İşte detaylar...

Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı 19.10'da sona erdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, normalleşme süreci müjdesi verdi. Peki Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması İşte ayrıntılar...

BU HAFTA SONU KISITLAMA VAR MI?

Bu hafta sonu kısıtlama var. Sokağa çıkma kısıtlaması 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve 20 Şubat Cumartesi günü ve 21 Şubat Pazar gününü kapsayacak ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. 

Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması

KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, illeri bakanlığın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının il bazlı ele alınacağını belirtti.

Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması

ERDOĞAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kademeli normalleşmeye geçeceklerini belirtti. İşte Kademeli normalleşme programının detayları...

Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması

Bu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklaması

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada illerdeki vaka sayısına göre yüz yüze eğitimin değerlendirilebileceğini ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının il bazlı ele alınacağını belirtti.

- Restoran kafe ve benzeri esnafları rahatlatacak yol haritası konusunu kabine toplantısında ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu üzerine önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirtti. Erdoğan yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur ve hassas davranırsa normalleşme takvimi o derece hızlı ilerleyecektir. " ifadesini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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