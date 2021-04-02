Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 2021 ? Yarın (3-4 Nisan) sokağa çıkma yasağı var mı İstanbul?

Ülkemizde ve dünyada hızla yayılan mutasyonlu koronavirüsler nedeniyle vaka ve can kaybı sayısının artması nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların riskin yüksek olduğu illerde uygulanmasına karar verilirken vatandaşlar hangi illerde, ne zaman yasak olduğunu araştırmaya başladı.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021 ?

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelgeye göre 2021 yılında bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan " Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak" illerinde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı var.

Ayrıca yüksek riskli iller kategorisinde yer alan," Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli" illerinde sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı var.

İçişleri Bakanlığının genelgesini okumak için tıklayınız.

YARIN (3-4 NİSAN) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI İSTANBUL?

Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan İstanbul'da 3-4 Nisan tarihlerinde yani yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar dışındaki diğer vatandaşlar evlerinde zaman geçirecek. Ancak temel gıda ürünlerinin tedariki için bir çok iş yeri de açık olacak.

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HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre hafta sonları "Şırnak,Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van" illerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, bu illerde yaşayan vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkabilecekler.

Öte yandan yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalacak. Bu illerde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Söz konusu iller şunlar:

"Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli"

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HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR ?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre hafta içi bütün illerde saat 21.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bunun dışında hafta sonları yüksek riskli iller kategorisinde yer alan, " Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli" illerinde sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Öte yandan cumartesi ve pazar günleri," Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak" illerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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