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Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimi

Türkiye'deki sinema salonları bu ay açılacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasakların bitmesinin ardından sinema salonlarının da yeniden faaliyete geçeceği duyuruldu. Sinemayı özleyen vatandaşlar " Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimi " konularını araştırmaya başladı. İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmler...

Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimi

Vizyona girecek filmlerden biri de korona virüs salgını nedeniyle sürekli tarihi ertelenen Black Widow filmi olacak. Marvel Studios’un aksiyon dolu casus gerilim türü “Black Widow” filminde Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplo ortaya çıktığında mazisinin daha karanlık kısımlarıyla yüzleşir. İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmler..

Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimi

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER 2021 , TEMMUZ 2021 VİZYON TAKVİMİ

2 Temmuz

-Hızlı ve Öfkeli 9
-Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
-Undine
-Lux Æterna

9 Temmuz

-Korku Seansı 3: Katil Şeytan
-Black Widow
-Süpernova

Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimi

16 Temmuz

-Sessiz Bir Yer 2
-Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
-Space Jam: Yeni Efsane
-Spirit: Özgür Ruh
-Vay Babam Vay

23 Temmuz

-Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
-Peter Rabbit: Kaçak Tavşan
-Druk
-Voyagers
-Sevgilimden Son Mektup
-Lanetli Anlaşma

30 Temmuz

-The Suicide Squad: İntihar Timi
-Jungle Cruise
-Bize Müsaade
-Düşkapanı
-Mainstream
-Süper Köpek ve Turbo Kedi
-Uzun Aşkın Kısası

 

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