"Gitmesine İzin Ver / Let Him Go"



Thomas Bezucha'nın yönetmenliğini yaptığı; başrollerinde Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart ve Lesley Manville'nin yer aldığı "Gitmesine İzin Ver" izleyici ile buluşacak.

Oscar sahibi Amerikalı sinema oyuncusu Kevin Costner ve Diane Lane'li gerilim türündeki film, oğullarını kaybettikten sonra tek torunlarını bulmak ve ailelerine dahil etmek için uğraşan bir çiftin hikayesini konu ediniyor.

