Bu hafta vizyona giren filmler (1 Kasım 2019 Cuma)

DENEY

Askeri bilim adamı olan Albay Vladimir, askeri bilim adamıdır. Gizli bir deney üzerinde çalışan Vladimir, Rus hükümetinden deney için gereken izinleri alamayınca çareyi Türkiye'ye gitmekte bulur. Sahte evrak hazırlayıp ekibi ile birlikte Türkiye'ye giden Vladimir, gizli bir mekanı hücre ve sağlık ekipmanları ile donatır. Uykuy üzerine bir deney yapan Vladimir, bunun için uygun denek aramaya başlar. Kaldığı evin çevresinden insanları kaçırıp onları hücrelere koyan Vladimir, tüm hazırlıklarını bitirip 30 günlük uyku deneyini başlatır. 6 kişinin bulunduğu hücrede 30 gün boyunca deneklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler bulunur. Hücrenin içi, deneklerin uyumalarını engellemek için ışık ve odaya kimyasal salmak için düzenekler döşenir. Deneyin on beşinci gününden itibaren deneklerde bir takım farklılıklar görülmeye başlar. Gün geçtikçe insanlıktan çıkan denekler, içlerinde gizli kalan karanlık tarafından ele geçirilir.