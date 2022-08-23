Bu hastalık intihara bile götürüyor! Kişinin kendini güzel bulmaması ve kendinde hayali kusurlar görmesi durumu olan "Quasimodo Sendromu"...

"Quasimodo Sendromu" ya da bilinen bir diğer adıyla "Beden Dismorfik Bozukluğu", kişinin kendisini kusurlu olarak görmesi, bunları ciddi bir şekilde takıntı haline getirmesi durumudur.

Kişi, aslında kendisinde hiç bulunmayan kusurları hayali olarak görür ve bunları gereksiz yere takıntı haline getirir. Sürekli olmayan ama gözüne varmış gibi görünen kusurlarını düşünür ve tüm yaşamını etkiler.