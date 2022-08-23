Bu hastalık intihara bile götürüyor! Kişinin kendini güzel bulmaması ve kendinde hayali kusurlar görmesi durumu olan "Quasimodo Sendromu"...
Sosyal medyada kullanılan filtreler, fotoğraf düzenleme uygulamaları vb. pek çok nedenle insanlar, kendilerini olmadıkları bir biçime sokarak insanlarda farklı bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Günümüzün güzellik anlayışını değiştiren bu yanıltıcı uygulamalar nedeniyle kişiler kendilerini beğenmiyor, olmayan kusurlar hayal ederek depresyona sürükleniyorlar...
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