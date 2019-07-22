Bu iddia çok konuşulacak: ABD yeni savunma sistemini İran'a karşı kullandı

Military.com'da bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığınca doğrulanan habere göre, ABD'nin ürettiği yeni "MRZR LMADIS" adı verilen İHA-savar savunma sisteminin binlerce metre uzaktan İran'a ait bir İHA'yı sinyallerini karıştırarak düşürdüğü açıklandı.

TEST AMACI DIŞINDA İLK KEZ KULLANILDI!

Haberde USS Boxer adlı amfibi çıkarma gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken, İran'a ait sabit kanatlı bir İHA'nın tehdit mesafesine yaklaşması üzerine, "savunma hamlesi" olarak düşürüldüğü ifade edildi. Küçük bir asker cipe yüklü olan elektronik harp sisteminin test amacı dışında ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

KARADA VE DENİZDE TEST EDİLMİŞ

Komuta modülü ve sensör modülü olmak üzere iki kısımdan oluşan sistemin, tehditleri radar sensörleri, kameralar, radyo frekans detektörleri ve sinyal bozucularla tespit etme ve uzaktan sinyal bozucularla etkileyerek düşürme kapasitesi olduğu belirtildi. Sistemin daha önce karada ve denizde test edildiği açıklandı.