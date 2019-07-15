Bu iddia kulisleri sarstı! İşte Ali Babacan'ın partisine katılacak Eski MHP'li isim

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarafından ihraç edilen eski MHP'li ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti için görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti'nin Meclis'e sunduğu 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' teklifine destek vermiş ve ardından da Devlet Bahçeli'nin kararıyla Grup Başkanvekilliğinden alınmıştı. Daha sonra Bahçeli, Usta'yı "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk ederek, partiden ihraç etmişti.

ERHAN USTA 31 MART'TA SAMSUN'DAN ADAY OLMUŞTU

MHP'den ihraç edilmesi sonrası İYİ Parti'den teklif almasına rağmen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’dan bağımsız belediye başkan adayı olan Erhan Usta, yüzde 21,05 oy almıştı. Yerel seçimlerin ardından Usta, Meclis’teki çalışmalarına devam ediyor.

ERHAN USTA, ALİ BABACAN'IN PARTİSİNE SICAK BAKIYOR

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, yeni parti kuracağını ilan ederek kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Yeniçağ gazetesinde yer alan haber egöre, Babacan’ın kuracağı yeni partide, daha önce farklı partilerde görev yapmış önemli isimlerin yer alacağı konuşuluyor. MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın da Babacan’ın kuracağı yeni partiye sıcak baktığı, ekibiyle görüşmeler yaptığı iddia edildi.