Bu iddia olan her şeyi açıklıyor! Pentagon kaynakları ortaya koydu! Putin kolon kanserine mi yakalandı? ​​​​​​​

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal operasyonu 11'inci gününde.

İngiliz basını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"PUTİN KOLON KANSERİNE YAKALANDI"

Rus lider Putin'in kolon kanserine yakalandığını iddia eden İngiliz Daily Star gazetesinin kaynağı, Pentagon istihbaratı olarak açıklandı.

"ACI ÇEKTİĞİ YÜZÜNDEN OKUNUYOR"

Rus liderinin devamlı olarak şişik ve ifadesiz bir yüz ile görüntülendiğine dikkat çekilirken, şiş yüzünün kemoterapi ilaçları nedeniyle oluştuğunu aktardı. Ayrıca Putin'in yüzündeki donuk ifadenin "sürekli bir acı içinde olduğunun göstergesi" olduğunu iddia etti.

"ARDINDA MİRAS BIRAKMAK İSTEDİĞİ İÇİN SALDIRIYOR OLABİLİR"

Kaynaklar, Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonunu hastalığına ve aldığı ilaçlara bağladı. Gazete konuyla ilgili "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir." görüşünü paylaştı.

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PENTAGON PUTİN'İN HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.