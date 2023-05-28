Bu internet sitelerinden alışveriş yapanlara kötü haber! Ne ürün var ne de para: İşte o dört site

Ortaya çıkan bilgilere göre, binlerce kişi benzer bir tasarıma sahip dört farklı e-ticaret sitesine düşmüş durumda. Bu siteler, cep telefonu, ev eşyası, zücaciye ve elektronik ürünler gibi ürünleri daha düşük fiyatlara satıyor gibi görünerek müşterilerden ödeme alıyor ancak ürünleri göndermiyorlar. İlginç bir şekilde, bu dört site de alan adını İzlanda gibi uzak bir noktadan almış durumda, yaklaşık olarak kutup bölgesine en yakın noktalardan biri. Telefonlara verilen numaralara ulaşılamıyor ve Ataşehir'deki

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Bu internet sitelerinden alışveriş yapanlara kötü haber! Ne ürün var ne de para: İşte o dört site

Son zamanlarda Türkiye'nin birçok ilinden binlerce kişi, dolandırıcılık mağduru olmanın şokunu yaşıyor. Kimi kişiler 5-6 bin lira, kimileri ise 70-80 bin lira gibi yüksek miktarlarda zarara uğramış durumda. Ödemelerin büyük bir kısmı banka hesaplarına yapılmış. Savcılık başvurularına göre, İstanbul Ataşehir'de şüpheli bir şirket bulunuyor. Baysallar AVM Züccaciye Elektrikli Ev Aletleri Perakende şirketi, kayıtlara göre geçen 17 Mart tarihinde kurulmuş. Ancak şirketin aslında Bodrum'da yaşayan Ayşe C. adında bir kişi adına kurulduğu ve Ataşehir Küçükbakkalköy'deki bir adreste faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Bu şirketle ilişkilendirilen dört farklı web sitesi olduğu anlaşıldı. "baysallaravm.com", "ergencler.com", "artemisev.com" ve "baltaciogluzuccaciye.com" adındaki sitelerin profesyonel bir şekilde oluşturulduğu görülüyor. Bu siteler, alışveriş yapmak isteyen kişilerin şüphelerini gidermek için gerekli bilgileri içermekte. Söz konusu dört siteye ait alan adlarının (domain) Mart ortasında İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bir şirketten alındığı görülmekte. Reykjavik'in kutup bölgesine en yakın başkent olma özelliğiyle bilindiği de not edilmeli.

Son günlerde bu sitelerden alışveriş yapan binlerce kişinin mağdur olduğu ifade ediliyor. Birçok kişi, bulundukları illerin savcılıklarına başvuruda bulunmuş ve bazıları da CİMER'e başvurmuş. Ancak sitelerdeki telefon numaralarına ulaşılamıyor. Şirketin kayıtlı olduğu adrese gidildiğinde ise Baysallar AVM'nin o adreste olmadığı tespit edilmiş. Halktv.com.tr muhabiri, bu sitelerden alışveriş yapan, ödemesini yapan ancak ürünlerini teslim alamayan 10'a yakın kişiyle görüşmüş.

alışveriş

Örneğin, Birol İneli isimli bir kişi 17 Mayıs tarihinde ev için bir ürün satın almış ve 4.525 lira tutarında banka havalesi ile ödeme yapmış, ancak ürünü teslim alamamış. Üniversite öğrencisi Burak Akbaş ise amcası ve babası için toplamda üç adet iPhone 13 cep telefonu satın aldırmış. 
'Düşük fiyat tuzağı' ile aldatıldılar

İnşaat mühendisi Fatih Turan da bu sitelerden birinde bir adet iPhone 13 satın aldı. Sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde bu ürünün fiyatı genellikle 29-30 bin TL civarında. Ancak dolandırıcılık şebekesinin sitesinde aynı ürün 22 bin 337 lira olarak belirlenmişti. Turan, 17 Mayıs'ta ödemesini yapmasına rağmen ürünü hiçbir şekilde teslim alamadı.

Google aramalarında üst sıralarda yer aldılar

Reklam direktörü Hakan Armutcu ise, satın aldığı akıllı robot süpürge için 5 bin 524 lira ödeme yaptı. Ancak ürünü alamadı. Armutcu, dolandırıcılık şebekesinin profesyonel bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, "Bu insanların ticari sicil gazeteleri, e-ticaret kayıtları ve hatta bazı pazar yerlerinde mağazaları bile var. Google alışveriş sekmesinde sürekli olarak üst sıralarda çıkmaları nedeniyle alışveriş yapmıştım. Hemen fatura ve sipariş numarası gönderdiler. Çok profesyoneller. Google'ın alışveriş sekmesi aracılığıyla bu siteye herkes ulaştı. Normalde bir mağazanın burada listelenmesi için yüksek alışveriş hacmine ve uzun süre bu işi yapmış olmasına ihtiyaç vardır. Google, bu tür dolandırıcılara kolaylık sağlıyor" dedi.

Ne para iadesi yapıldı ne de iletişim kurabildi

Diğer bir mağdur olan Murat Bıçakcı, aldığı Philips Airfryer için ödeme yapmasına rağmen ürünü hiçbir şekilde teslim alamadı. TÜRKSAT çalışanı Selim Çakır ise 16 Mayıs'ta 'Baysallaravm.com' üzerinden şarjlı dikey süpürge satın aldı. Normalde 5 bin 740 lira olan ürün, 'Anneler Günü indirimi' adı altında 5 bin 180 liraya indirilmişti. Çakır da ödemesini gerçekleştirdi. Ancak ürün gönderilmediği gibi Çakır'a ne para iadesi yapıldı ne de telefonlarına cevap alabildi.

Söz konusu sitelerde yer alan telefon numaraları kısa süre sonra kapatılıyor. Ayrıca, site üzerinde yer alan e-posta adresine gönderilen mesajlara hiçbir yanıt alınamıyor.

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