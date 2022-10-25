Bu işi kim kabul eder ki? Yabancı bir şirketin milyon dolar ücret verdiği iş ilanını duyunca çok şaşıracaksınız! Rus bir firmaya ait verilen iş ilanında verilen ücrete karşılık yapılması gereken işi öğrenenler yapacaklarını öğrenince şaşıp kalıyor.