Bu işi kim kabul eder ki? Yabancı bir şirketin milyon dolar ücret verdiği iş ilanını duyunca çok şaşıracaksınız!

Rus bir firmaya ait verilen iş ilanında verilen ücrete karşılık yapılması gereken işi öğrenenler yapacaklarını öğrenince şaşıp kalıyor.

YAYINLAMA
Google News
Bu işi kim kabul eder ki? Yabancı bir şirketin milyon dolar ücret verdiği iş ilanını duyunca çok şaşıracaksınız! 1

Rus bir şirketin kurucu olan Yakaterina Preobrazhenskaya, müşterilerinin yeni yetenekler keşfetmeleri ve korkuları ile yüzleşmeleri için milyonluk bir teklifte bulunuyor.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Bu işi kim kabul eder ki? Yabancı bir şirketin milyon dolar ücret verdiği iş ilanını duyunca çok şaşıracaksınız!
Bu işi kim kabul eder ki? Yabancı bir şirketin milyon dolar ücret verdiği iş ilanını duyunca çok şaşıracaksınız!
25 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler kapıda, Kova, sana verilen değeri gör!
25 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler kapıda, Kova, sana verilen değeri gör!
24 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 24 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
24 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 24 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
On Numara sonuçları 24 Ekim 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 24 Ekim 2022
On Numara sonuçları 24 Ekim 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 24 Ekim 2022
Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır? Ziraat Odası İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler Neler?
Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır? Ziraat Odası İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler Neler?
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Son Haberler
Açılışa katılacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den TOGG kararı!
Açılışa katılacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den TOGG kararı!
68/1-a-1 Trafik Cezası Nedir? 68/1-a-1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
68/1-a-1 Trafik Cezası Nedir? 68/1-a-1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Ünlü şarkıcı Hadise'nin dekolteli kıyafeti hayranlarını mest etti! "Boşandıktan sonra ben..."
Ünlü şarkıcı Hadise'nin dekolteli kıyafeti hayranlarını mest etti! "Boşandıktan sonra ben..."
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: "Bin defa helal olsun, yeter ki Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız olsun"
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: "Bin defa helal olsun, yeter ki Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız olsun"
Hepsiburada satıcısından skandal ürünler! Çocuk kategorisinde satılan oyuncaklar büyük tepkiye neden oldu!
Hepsiburada satıcısından skandal ürünler! Çocuk kategorisinde satılan oyuncaklar büyük tepkiye neden oldu!
Avcılar tarafından bir mağarada kurtların arasında bulunup kurtarılan hayvan çocuk: Dina Sanichar
Avcılar tarafından bir mağarada kurtların arasında bulunup kurtarılan hayvan çocuk: Dina Sanichar
Süper Loto sonuçları 23 Ekim 2022 Pazar |23.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 23 Ekim 2022 Pazar |23.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu, Kılıçdaroğlu destek bulamadı
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu, Kılıçdaroğlu destek bulamadı
Areda-Survey’in son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Muhalefet bu sonuçlara çok üzülecek
Areda-Survey’in son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Muhalefet bu sonuçlara çok üzülecek
Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan bir skandal çıkış daha! "LGBT'li Kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım"
Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan bir skandal çıkış daha! "LGBT'li Kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım"
Adana'da ortalığı karıştıran olay! Mesaj attığı kızın abileri tarafından öldüresiye dövüldü ardından jiletle...
Adana'da ortalığı karıştıran olay! Mesaj attığı kızın abileri tarafından öldüresiye dövüldü ardından jiletle...
60 kilonun altında olan kadınlar evlenemiyor! Zayıf kadınların güzel olarak kabul edilmediği ve evde kaldığı Moritanya'nın bir garip geleneği "Gavaj"
60 kilonun altında olan kadınlar evlenemiyor! Zayıf kadınların güzel olarak kabul edilmediği ve evde kaldığı Moritanya'nın bir garip geleneği "Gavaj"
23 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 23.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
23 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 23.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Bu nasıl gelenek! Gelin 30 gün ağlamak ve küfür etmek zorunda! İşte Tujia halkının, öğrenince yok artık diyeceğiniz düğün gelenekleri
Bu nasıl gelenek! Gelin 30 gün ağlamak ve küfür etmek zorunda! İşte Tujia halkının, öğrenince yok artık diyeceğiniz düğün gelenekleri
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"