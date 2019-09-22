Bu kadar büyüğü görülmedi

Aydın'da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı seferberlik ilan eden avcılar, Yenipazar Azmak bölgesinde vurdukları bir domuz 300 kilonun üzerinde çıktı. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen ve her geçe onlarca dönüm ekili araziyi talan eden domuzun öldürülmesi çiftçileri sevindirdi.

Ziraat Odaları'nın çağrısı ve çiftçilerin yardım talepleri üzerine domuzlara karşı seferberlik başlatan Aydınlı avcılar, Yenipazar Azmak civarında her gece onlarca dönüm ekili araziyi bozan domuzları vurmak için sürek avı yaptı.

Sabah erken saatlerde köpekleri ile bölgeye giden avcılar Serhat İnci, zafer Sarıoğlu, Mehmet Tuna, Özhan Bayer ve Recep Doruk'tan oluşan ekibin vurduğu bir domuz 300 kilonun üzerinde çıktı.

Yıllardır avcılık yaptığını ve pek çok sürek avına katıldığını belirten avcı Serhat İnci, "Bu yaşıma kadar bu kadar büyük domuz ile karşılaşmadım. Çok hızlı gidiyordu. Tecrübeli bir ekibimiz var. İyi tertip aldık. Köpeklerimiz sürdü. Tarlanın birinden diğerine geçerken yaklaşık 5 metrelik bir açıkta vurmayı başardık. Bu domuz çiftçilerin korkulu rüyasıydı. Bölgedeki en büyük tarım zararlılarından birini etkisiz hale getirdik" diye konuştu.

Her gece onlarca dönüm ekili alanların zarar gördüğünü belirten bölge çiftçisi avcılara teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA