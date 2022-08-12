Bu kadar da olmaz! A101'in satışa çıkardığı tekne özellikleriyle dikkat çekti! Fotoğrafları bile ortaya çıktı!

A101'in aktüel ürünler kataloğunda yer alan 80 bin TL değerindeki tekne yeniden satışa sunuldu. Teknenin özellikleri dikkat çekerken satılıp satılmayacağı ise merak konusu oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ünlü market zinciri olan A101'ün 11 Ağustos'ta yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bir tekne satışa sunuldu. Teknenin fiyatı tartışmalar yol açarken bazı vatandaşlar da tekne satışına olumlu yaklaşmıştı.

Teknenin zengin aksesuarları ve özellikleri dikkat çekerken peşin olan 79 bin 999 TL, taksitli olan 83 bin 199 TL fiyatıyla satılıp satılmayacağı da merak konusu oldu.

Bu kadar da olmaz! A101'in satışa çıkardığı tekne özellikleriyle dikkat çekti! Fotoğrafları bile ortaya çıktı!

ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Teknenin teknik özellikleri şöyle:

-Model: Marinboat 4.95 Samba Deluxe

-Cinsic Dıştan takma motor takılabilir

-Sertifikasyon kategorisi: A sınıfı tekne

-Dizayn sınıfı: C

-Tekne boyu: -4,95 m

-Tekne genişliği: -2.15 m

-Tekne küpeşte yüksekliği:-100 m

-Tekne iç yüksekliğe -70 cm

-Motorsuz ağırlığı: -500 kg

-Taşıma kapasitesi: -900 kg

-Yolcu kapasitesi: 7 kişi

-Dolap sayısı: 5

-Su tankı kapasitesi: 50 L

-Kamara ölçüler Uzunluk -185 cm, Genişlik -165 cm,

-Yükseklik-130 cm

-Önerilen motor gücü: 30 hp ile 60 hp arası

-Ürün CE belgeli ve Avrupa standartlarına uyumlu olarak imal edilmiştir.

-2 yıl garanti

Bu kadar da olmaz! A101'in satışa çıkardığı tekne özellikleriyle dikkat çekti! Fotoğrafları bile ortaya çıktı!

AKSESUARLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Teknenin aksesuarları şöyle:

-Krom merdiven

-Kapitone minder

-Krom vardavela

-Kaptan koltuğu

-Lavabo takımı

-Duş takımı

-Portatif ocak

-Portatif masa Zemin teak kaplama

-Teyp&marin hoparlör

-Otomatik sintine pompası

-Hidrofor

-12 V krom korna

-12 V çakmaklık

-Sancak&iskele feneri

-Switch panel

-Gömme LED spot

-Katlanır bardaklık

-Cep file

-Işıklı bayrak direği

-Krom koç boynuzu Krom burun makarası

-Krom çeki mapası

-4 adet can yeleği

Bu kadar da olmaz! A101'in satışa çıkardığı tekne özellikleriyle dikkat çekti! Fotoğrafları bile ortaya çıktı!

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