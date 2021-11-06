Bu kadar iğrençlik olmaz: Baklava üretim tesisinde skandal görüntüler! Baklava yerken iki kez düşüneceksiniz! Biri yarı çıplak çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı
Adıyaman'da bir baklavacıda çekilen görüntülerde çalışanlar hijyen kurallarına riayet etmeden baklava yaptığı görüntüler tepkilere yol açtı.
Vatandaşların tükettiği ürünlerin yapım sürecinde hijyen önemli bir yer tutarken Adıyaman'da çekilen bir görüntü tepkilere yol açtı. CNN Türk'ün haberine göre bir baklava üretim yerinde çekilen görüntüleri bir işçi çekti.
ÜSTÜNÜ ÇIKARDI, YUFKALARI AĞZINA GÖTÜRDÜ
Görüntülerde bir baklava ustasının üstünü çıkardıktan sonra tepsiye sereceği yufkaları ağzına götürdüğü görüldü.
TÜTÜN SARDI
Ayrıca bazı çalışanların maske, eldiven ve bone takmadığı görülürken bir işçi ise tezgah başında tütün sardı.
Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.