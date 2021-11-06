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  3. Bu kadar iğrençlik olmaz: Baklava üretim tesisinde skandal görüntüler! Baklava yerken iki kez düşüneceksiniz! Biri yarı çıplak çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı

Bu kadar iğrençlik olmaz: Baklava üretim tesisinde skandal görüntüler! Baklava yerken iki kez düşüneceksiniz! Biri yarı çıplak çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı

Adıyaman'da bir baklavacıda çekilen görüntülerde çalışanlar hijyen kurallarına riayet etmeden baklava yaptığı görüntüler tepkilere yol açtı.

Bu kadar iğrençlik olmaz: Baklava üretim tesisinde skandal görüntüler! Baklava yerken iki kez düşüneceksiniz! Biri yarı çıplak çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı

Vatandaşların tükettiği ürünlerin yapım sürecinde hijyen önemli bir yer tutarken Adıyaman'da çekilen bir görüntü tepkilere yol açtı. CNN Türk'ün haberine göre bir baklava üretim yerinde çekilen görüntüleri bir işçi çekti.

ÜSTÜNÜ ÇIKARDI, YUFKALARI AĞZINA GÖTÜRDÜ

Görüntülerde bir baklava ustasının üstünü çıkardıktan sonra tepsiye sereceği yufkaları ağzına götürdüğü görüldü.

Adıyaman'da baklavacıda skandal görüntüler! Biri yarı çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı!

TÜTÜN SARDI

Ayrıca bazı çalışanların maske, eldiven ve bone takmadığı görülürken bir işçi ise tezgah başında tütün sardı. 

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da baklavacıda skandal görüntüler! Biri yarı çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı! Adıyaman'da baklavacıda skandal görüntüler! Biri yarı çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı! Adıyaman'da baklavacıda skandal görüntüler! Biri yarı çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı! Adıyaman'da baklavacıda skandal görüntüler! Biri yarı çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı! Adıyaman'da baklavacıda skandal görüntüler! Biri yarı çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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